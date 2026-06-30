デトロイト・ピストンズとの合意はすでに成立したのか？ 欧州選手権の英雄であるドイツ人選手がNBA入りを強く希望している。

一方、デトロイト・ピストンズとの複数年契約は現時点で合意に至っていない。4月末、セルビアのメディア「メリディアン・スポーツ」が報じた。 パルチザン・ベオグラードでキャリア最高のシーズンを過ごしたボンガは、欧州市場で「最も注目される選手」の一人とされる（BasketNews）。ユーロリーグのタイトル争いに加わるバルセロナ、パナシナイコス、オリンピアコスなどが、この26歳の動向を注視している。

ユーロリーグでは1試合平均28分出場し、10得点、5.6リバウンド、1.5アシスト、0.9スティールを記録した。シーズン中も複数のNBAチームが興味を示したが、2027年まで続く契約にはシーズン中に発動できるNBA向けの解除条項はない。 ただしオフシーズンにはバイアウトが可能で、その金額は87万5000ドルと報じられている。

パルチザンのオストヤ・ミヤイロヴィッチ会長は2月のインタビューで、適切なオファーがあれば移籍を妨げないと明言。「パルチザンは選手たちの野心を尊重する」と語った。