BasketNewsによると、ドイツ代表としてワールドカップと欧州選手権で活躍したボンガは、NBAチームへの加入を最優先している。ただし、ヨーロッパからのオファーとNBAの潜在的なオファーを比較するため、移籍先の判断は火曜夜から水曜にかけて始まるフリーエージェント期間の開始まで待つという。
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デトロイト・ピストンズとの合意はすでに成立したのか？ 欧州選手権の英雄であるドイツ人選手がNBA入りを強く希望している。
一方、デトロイト・ピストンズとの複数年契約は現時点で合意に至っていない。4月末、セルビアのメディア「メリディアン・スポーツ」が報じた。 パルチザン・ベオグラードでキャリア最高のシーズンを過ごしたボンガは、欧州市場で「最も注目される選手」の一人とされる（BasketNews）。ユーロリーグのタイトル争いに加わるバルセロナ、パナシナイコス、オリンピアコスなどが、この26歳の動向を注視している。
ユーロリーグでは1試合平均28分出場し、10得点、5.6リバウンド、1.5アシスト、0.9スティールを記録した。シーズン中も複数のNBAチームが興味を示したが、2027年まで続く契約にはシーズン中に発動できるNBA向けの解除条項はない。 ただしオフシーズンにはバイアウトが可能で、その金額は87万5000ドルと報じられている。
パルチザンのオストヤ・ミヤイロヴィッチ会長は2月のインタビューで、適切なオファーがあれば移籍を妨げないと明言。「パルチザンは選手たちの野心を尊重する」と語った。
- AFP
フランツ・ヴァグナーはアイザック・ボンガを絶賛。 「彼はエリート級のディフェンダーだ」
ボンガは昨年の欧州選手権での活躍で再びNBAスカウトの注目を集めた。26歳の彼は大会を通じて高いレベルでプレーし、決勝のトルコ戦では20得点、3ポイントシュート4本中4本成功と完璧なパフォーマンスでDBB代表の優勝を決めた。
決勝前、フランツ・ヴァグナーはこう絶賛した。「彼は数年間、エリートディフェンダーであり、3ポイントシュートも正確で、ボールを持った際にもプレイを組み立てられることを示してきた。だからこそ、多くのNBAチームが彼に関心を示すだろうと確信している」
ドイツ代表のアレックス・ムンブル監督も2月、このDBBのスター選手にNBAへの挑戦を後押ししていた。「彼はNBAで求められる多くの資質を兼ね備えている」。同監督はさらにこう明言した。「彼はNBAにふさわしい選手だ」。
ボンガは2018年、ドラフト39位でロサンゼルス・レイカーズに入団。1年後にアンソニー・デイビスのトレードでワシントン・ウィザーズへ移籍した。
2年間で100試合以上に出場したが、2021-22シーズンにトロント・ラプターズへ移籍。定着できず、2022年夏にドイツへ復帰し、バイエルン・ミュンヘンで2年間複数タイトルを獲得した後、パルチザン・ベオグラードへ移籍した。
アイザック・ボンガ：NBAでの成績
シーズン チーム 試合 出場時間 得点 リバウンド アシスト 2021-22 トロント・ラプターズ 15 4.6 0.8 0.5 0.3 2020/2021 ワシントン・ウィザーズ 40 10.8 2.0 1.6 0.6 2019/2020 ワシントン・ウィザーズ 66 18.9 5.0 3.4 1.2 2018/2019 ロサンゼルス・レイカーズ 22 5.5 0.9 1.1 0.7