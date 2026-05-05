同時に彼は、師であるペップ・グアルディオラを擁護することも重視した。マンチェスター・シティを率いるグアルディオラは、大一番で考えすぎて型破りな布陣を試み、失敗するとの批判が絶えない。

バイエルン時代も同様だった。2014年のレアル・マドリードとの準決勝第2戦では、主将たちの要望を受け、シュヴァインシュタイガーとクロースでダブルボランチを起用。 しかし逆転どころかカウンターを浴び0－4で敗れ、彼は「監督として最大の失態」と語った。

2年後のアトレティコ戦でも、彼はトーマス・ミュラーとフランク・リベリーをベンチに残し、フアン・ベルナトを起用。バイエルンは0-1で敗れ、またも敗退した。

「私はペップの下でプレーした。彼が大事な試合で全てを変えるというのは事実ではない。負ければ批判され、勝てば称賛されるだけだ」とコンパニは語った。