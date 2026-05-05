水曜日の準決勝第2戦バイエルン対PSGで、コンパニー監督が大胆な戦術変更を行う可能性は低い。ただし微調整は残すと示唆した。
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「デタラメだ！」ヴィンセント・コンパニがFCバイエルンでの不快な非難を一蹴した
同時に彼は、師であるペップ・グアルディオラを擁護することも重視した。マンチェスター・シティを率いるグアルディオラは、大一番で考えすぎて型破りな布陣を試み、失敗するとの批判が絶えない。
バイエルン時代も同様だった。2014年のレアル・マドリードとの準決勝第2戦では、主将たちの要望を受け、シュヴァインシュタイガーとクロースでダブルボランチを起用。 しかし逆転どころかカウンターを浴び0－4で敗れ、彼は「監督として最大の失態」と語った。
2年後のアトレティコ戦でも、彼はトーマス・ミュラーとフランク・リベリーをベンチに残し、フアン・ベルナトを起用。バイエルンは0-1で敗れ、またも敗退した。
「私はペップの下でプレーした。彼が大事な試合で全てを変えるというのは事実ではない。負ければ批判され、勝てば称賛されるだけだ」とコンパニは語った。
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FCバイエルンとの第1戦で、ヴィンセント・コンパニに漂うグアルディオラの影。
水曜日のアリアンツ・アレーナでのPSG戦を前に、コンパニーは選手たちの強みをさらに引き出すと語った。その強みとは、アグレッシブなマンツーマン・プレスと攻撃力だ。
「もし『まったく違うことをしたい』と答えたら、それはとても愚かだ」とコンパニは述べ、別のアプローチの可能性を否定した。「大切なのは、選手たちに常に細かい解決策を示し続けることだ。私はPSGの試合を35試合ほど観てきた。 選手たちは、これまでやってきたことをさらに強化する必要があるんだ！」
それでも先週の第1戦では、パリの王子公園でグアルディオラの影が漂った。コンパニーはいつも通りのスタメンからコンラッド・ライマーを外し、負傷明けのアルフォンソ・デイヴィスを起用したからだ。
前半終了間際にはデイヴィスが議論の余地のあるハンドでPKを献上し、ウスマン・デンベレに決められてパリが3－2とリードした。それ以外はまずまずの出来で、プリンス・パークに漂ったグアルディオラの影はすぐに消えた。
FCバイエルン：コンパニー監督は再び先発メンバーを変更するのか？
バイエルンの先発メンバーは、第2戦でもサイドバックの起用だけが不確定だ。コンパニーは「彼らのような選手たちがいてくれて本当に嬉しい」と語った。2つのポジションをジョシプ・スタニシッチ、ライマー、デイヴィスが争う“贅沢な状況”を指しての発言だ。
コンラッドは豊富な運動量が特徴で、誰もが知る選手だ。 スタニシッチは正確なボール捌きと驚異的なスピードを持つ。ボールを持った判断も常に正しい。デイヴィスはスピードと1対1の強さが武器で、左足のクロスで常にチャンスを作る」と説明した。
それでもコンパニーは第1戦から再調整する可能性を残している。第1戦でスタニシッチはクヴァラツヘリアに苦戦したためだ。1対1と闘志に優れたライマーを右に起用し、ドゥエのスピードに対応するためデイヴィスを左に戻す布陣が濃厚だ。
- 予想スタメン：ノイアー - ライマー、ウパメカノ、ター、デイヴィス - キミッヒ、パブロヴィッチ - オリゼ、ムシアラ、ルイス・ディアス - ケイン