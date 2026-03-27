デスティニー・ウドギーがマンチェスター・ユナイテッドにとって理想的な左サイドバック候補と目されているが、元イタリア代表選手はサンドロ・トナリに対し、ニューカッスルに残留するよう助言している

中盤について、マテラッツィは、トナリが欧州のどのトップクラブでも即戦力として通用する能力を持ちながらも、セント・ジェームズ・パークに残留することを望んでいると語った。彼は、10か月の出場停止処分から復帰したトナリにとって、ライバルである強豪クラブからの誘いよりも、選手と「マグパイズ」のサポーターとの絆の方が重要であるべきだと強調した。

マテラッツィは次のように付け加えた。「サンドロ・トナリはイタリアやイングランドのどのチームでもプレーできるが、ニューカッスル・ユナイテッドに残るかどうかを決める必要がある。なぜなら、クラブは彼を信じてくれたからだ。この街も、ファンも、クラブも彼を信じ、支え続けてくれた。彼は、アーセナルやリヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドでプレーできるかどうかだけでなく、そのことも考えなければならない。私は彼にニューカッスルに残り、自身のレガシーを築いてほしいと願っている。」