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デスティニー・ウドギーがマンチェスター・ユナイテッドにとって理想的な左サイドバック候補と目されているが、元イタリア代表選手はサンドロ・トナリに対し、ニューカッスルに残留するよう助言している
オールド・トラッフォードでのイタリア人による大改革
マイケル・キャリック監督の下で新たな時代を迎えようとしているマンチェスター・ユナイテッドにとって、守備陣と中盤の布陣は依然として最大の懸念事項だ。ショーの度重なる怪我の問題を受け、ダイナミックな左サイドバックの獲得が急務となる中、マテラッツィはトッテナムのウドギーが戦術的に完璧な補強になると指摘している。 同時に、ベテランのカゼミーロの去就も話題となっており、監督体制が安定すれば、このブラジル人選手が在籍を延長する可能性も示唆されている。また、マテラッツィはトナリのレッドデビルズ加入の可能性についても言及し、彼の「スター」としての資質を認めつつも、ニューカッスルを離れることへの倫理的な問題点を指摘した。
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ウドギー、当然の後継者
マテラッツィは、マンチェスターへの移籍がユナイテッドだけでなく、ウドギーが本来のウイングバックとしての特性を磨くことができるという点で、イタリア代表にとっても有益になると考えている。元インテルDFは『Hajper』に対し、次のように語った。「デスティニー・ウドギーは、マンチェスター・ユナイテッドでルーク・ショーの後継者としてふさわしい選手だろうか？ そう思う。 なぜそうならないだろう！ ユナイテッドではルーク・ショーのようにオーバーラップする役割の方が、内側に切り込むよりも彼には合っていると思う。なぜなら、イタリア代表にはすでにリカルド・カラフィオリ、ジャンルーカ・マンチーニ、アレッサンドロ・バストーニがいるからだ。イタリア代表にとっては、彼が内側ではなく外側でプレーする姿を見る方が良いだろう。」
野心よりも忠誠心
中盤について、マテラッツィは、トナリが欧州のどのトップクラブでも即戦力として通用する能力を持ちながらも、セント・ジェームズ・パークに残留することを望んでいると語った。彼は、10か月の出場停止処分から復帰したトナリにとって、ライバルである強豪クラブからの誘いよりも、選手と「マグパイズ」のサポーターとの絆の方が重要であるべきだと強調した。
マテラッツィは次のように付け加えた。「サンドロ・トナリはイタリアやイングランドのどのチームでもプレーできるが、ニューカッスル・ユナイテッドに残るかどうかを決める必要がある。なぜなら、クラブは彼を信じてくれたからだ。この街も、ファンも、クラブも彼を信じ、支え続けてくれた。彼は、アーセナルやリヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドでプレーできるかどうかだけでなく、そのことも考えなければならない。私は彼にニューカッスルに残り、自身のレガシーを築いてほしいと願っている。」
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決定的な夏の移籍市場
移籍市場が近づく中、ユナイテッドはウドギー獲得に動くかどうか決断しなければならない。ウドギーは2030年まで長期契約を結んでいるものの、現在17位で降格圏に沈むトッテナムに所属している。2022年8月にウディネーゼから加入したこのイタリア人DFはスパーズにとって不可欠な戦力である一方、トナリは今季47試合に出場し、10ゴールに絡む活躍を見せ、ニューカッスルのミッドフィールドの要としての地位を確立している。 このミッドフィルダーは2028年6月までマグパイズと契約を結んでいるため、ユナイテッドが今後の過渡期を乗り切るためには、安定した中核を確保することが急務となっている。