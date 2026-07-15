試合後、ムバッペは悔しさをにじませた。「序盤、中盤は常に3対2だった。スペイン相手では難しい。ロドリとファビアンにプレーする時間を与えすぎた。プレッシングの連携が足りず、マンツーマンで走らせるべきだった」。





一方、デシャン監督は審判への疑問を差し置き、「敗因は戦術だ。スペインは我々より優れていた。ミスの代償は大きい。今日は彼らの方が一枚上だった」と認めた。





苦い敗戦を象徴する発言だった。国民の祝日7月14日、スター軍団フランス代表は夢に別れを告げた。2つのタイトルを獲得したデシャン監督も、多くの、おそらくは多すぎる敗北を経験し、その座を去ることとなった。



