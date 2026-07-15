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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

デシャン、苦い別れ。1970年のブラジルとは大違い。フランスは1982年のブラジルと同じ運命をたどった。

フランス
ワールドカップ
ディディエ・デシャン

スター選手を擁し、ワールドカップ最有力候補と目されていたフランス代表は準決勝でスペインに敗れ、デシャン監督の時代は幕を閉じた。

グループリーグでは、フランス代表が1970年のブラジル代表（満場一致で史上最強とされる）に例えられていた「ガレッティ」の4人、ムバッペ、オリゼ、デンベレ、バルコラ（またはドゥエ）は、ジャイールジーニョ、ペレ、リヴェリーノ、トスタオに並ぶのか。歴史は「ノー」と答えた。準決勝でスペインに敗れたことで、フランスの評価は下がったいま最もふさわしい比較は、1982年と2006年のブラジル代表だ。両大会とも優勝候補ながら、パオロ・ロッシのイタリア、ジネディーヌ・ジダンのフランスに敗れている。


  • デシャン監督の総括

    ジダンが後任だ。14年間フランス代表を率いたデシャン監督は、W杯1回（2018年・クロアチア戦）とネーションズリーグ1回（2021年・スペイン戦）で優勝した。 2022年W杯決勝ではPK戦の末にアルゼンチンに2016年欧州選手権決勝ではホームでポルトガルに敗れている。この成績は称賛に値するのか、それとも不満が残るのか。W杯制覇は永遠に記憶される。デシャンは選手兼主将として、そして監督として計2度優勝している。 それでも近年は敗戦も目立ち、特にパリでの欧州選手権決勝（終盤にC・ロナウドを失ったポルトガルに敗北）と、昨日ダラスでデ・ラ・フエンテ率いるスペインに喫したばかりの敗戦は重い。



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  • 宿敵

    スペインはデシャン率いるフランスにとって天敵だ。ラ・ロハとの準決勝は3度あり、すべて敗れている2024年ミュンヘンでの欧州選手権準決勝は2-1、昨年シュトゥットガルトのネーションズリーグ準決勝は5-4で敗れ、一時5-1とリードされた。 そして昨日の試合。ピッチ上で見られた両チームの力差を考えると、2-0というスコアはむしろ控えめすぎるほどだった。デ・ラ・フエンテ監督がデシャン監督に教訓を与えた一戦だ。2人のミッドフィルダー（ラビオとチュアメニ）に加え、4人のスター選手を擁するフランスに対し、ロドリ、ファビアン・ルイス、ダニ・オルモを擁するスペインは、中盤を支配し、ひいては試合全体をコントロールするのは容易なことだった。


  • 入学許可

    試合後、ムバッペは悔しさをにじませた。「序盤、中盤は常に3対2だった。スペイン相手では難しい。ロドリとファビアンにプレーする時間を与えすぎた。プレッシングの連携が足りず、マンツーマンで走らせるべきだった」。


    一方デシャン監督は審判への疑問を差し置き、「敗因は戦術だ。スペインは我々より優れていた。ミスの代償は大きい。今日は彼らの方が一枚上だった」と認めた


    苦い敗戦を象徴する発言だった。国民の祝日7月14日、スター軍団フランス代表は夢に別れを告げた。2つのタイトルを獲得したデシャン監督も、多くの、おそらくは多すぎる敗北を経験し、その座を去ることとなった。


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