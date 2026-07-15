デシャン、苦い別れ。1970年のブラジルとは大違い。フランスは1982年のブラジルと同じ末路だ。

試合後、ムバッペは悔やんだ。「序盤、中盤は常に3対2だった。スペイン相手では難しい。ロドリとファビアンに時間が与えられすぎた。プレッシングの連携が足りず、マンツーマンで走らせるべきだった」。





一方、デシャン監督は審判への言及は別として、「敗因は戦術だ。スペインの方が優れていた。このレベルではミスの代償は大きい。今日は彼らの方が上だった」と認めた。





苦い敗戦に続く苦い言葉だった。国民の祝日7月14日、スター軍団フランス代表は夢に別れを告げた。デシャン監督も2つのタイトルを獲得したが、多くの、おそらくは多すぎる敗北とともにその座を去る。



