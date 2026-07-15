グループリーグでは、フランス代表が1970年のブラジル代表（史上最強と称される）に例えられていた。 「ガレッティ」の4人、ムバッペ、オリゼ、デンベレ、バルコラ（またはドゥエ）は、ジャイールジーニョ、ペレ、リヴェリーノ、トスタオに並ぶのか？歴史は「ノー」と答えた。準決勝でスペインに敗れた「ブルー」のフランスは、期待を裏切った。 現在、より妥当な比較対象は1982年と2006年のブラジル代表だ。両大会とも優勝候補ながら、パオロ・ロッシのイタリア、ジネディーヌ・ジダンのフランスに敗れている。
翻訳者：
デシャン、苦い別れ。1970年のブラジルとは大違い。フランスは1982年のブラジルと同じ末路だ。
デシャン監督の総括
ジダンが後任だ。14年間フランス代表を率いたデシャン監督は、W杯1回（2018年・クロアチア戦）とネーションズリーグ1回（2021年・スペイン戦）で優勝した。 2022年W杯決勝ではPK戦でアルゼンチンに、2016年欧州選手権決勝ではホームでポルトガルに敗れている。この実績は称賛に値するのか、それとも不満を言う余地があるのか？ W杯優勝は永遠に語り継がれる。デシャンは選手兼主将として、そして監督として計2度優勝している。 それでも近年は敗戦も目立ち、特にパリでの欧州選手権決勝（終盤にC・ロナウドを失ったポルトガルに敗北）と、昨日ダラスでデ・ラ・フエンテ率いるスペインに喫したばかりの敗戦は重い。
宿敵
スペインはデシャン率いるフランスにとって天敵だ。ラ・ロハとの準決勝3戦すべてで敗れている。2024年ミュンヘンでの欧州選手権準決勝は2-1、昨年シュトゥットガルトのネーションズリーグ準決勝は5-4で敗れ、一時5-1とリードされた。 そして昨日の試合。ピッチ上で見られた両チームの力差を考えると、2-0というスコアはむしろ控えめすぎるほどだった。デ・ラ・フエンテ監督がデシャン監督に教訓を与えた一戦だ。2人のミッドフィルダー（ラビオとチュアメニ）に加え、4人のスター選手を擁するフランスに対し、ロドリ、ファビアン・ルイス、ダニ・オルモを擁するスペインは、中盤を支配し、ひいては試合全体をコントロールするのは容易なことだった。
入学許可
試合後、ムバッペは悔やんだ。「序盤、中盤は常に3対2だった。スペイン相手では難しい。ロドリとファビアンに時間が与えられすぎた。プレッシングの連携が足りず、マンツーマンで走らせるべきだった」。
一方、デシャン監督は審判への言及は別として、「敗因は戦術だ。スペインの方が優れていた。このレベルではミスの代償は大きい。今日は彼らの方が上だった」と認めた。
苦い敗戦に続く苦い言葉だった。国民の祝日7月14日、スター軍団フランス代表は夢に別れを告げた。デシャン監督も2つのタイトルを獲得したが、多くの、おそらくは多すぎる敗北とともにその座を去る。
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