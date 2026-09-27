勝ち点3は確保したものの、モドリッチはクロアチアが苦しんだ部分について、らしく率直に語った。チームは立ち上がりを支配していたが、開催国に同点に追いつかれてからは流れを失った。41歳のプレーメーカーは、落ち着きを欠いたことで、コントロールしていた試合が慌ただしいオープンな展開に変わってしまったと強調した。

モドリッチは、どのようにして試合の主導権を失ったのかを詳しく振り返った。本人は「非常に重要な勝利だ。勝ち点を持ってスタートすること、そして同時に新旧の監督に勝利を届けることが重要だった。うれしく思う。良かった点はたくさんあったし、良くなかった点もあった。特に彼らの同点弾の後だ。チェコの1-1のゴールまでは、かなり良いプレーができていたと思うし、多くのチャンスをつくっていた。2点差、3点差で楽にリードしていてもおかしくなかった。そして1-1のゴールが決まり、そこで少し崩れてしまった」と述べた。

「試合を行ったり来たりの展開にしてしまったが、それは自分たちには合わないし、そういう戦い方をする意味もない。特に自分たちはリードしていたのだからね。最終的に勝利は重要だし、ポジティブな点も多かった。今は次の試合に向かわなければならない」