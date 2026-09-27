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デジャヴュ！ “色あせない”ルカ・モドリッチ、チェコに勝利したクロアチア戦で得点後、象徴的なスラベン・ビリッチのデビュー戦を回想
主将にとってのデジャブ感覚
国際サッカーの世界では、歴史は不思議な形で繰り返される。そしてクロアチアにとって、その歴史には象徴的な主将と見慣れた指揮官の姿がある。モドリッチは土曜夜の重要な勝利の立役者となり、若いチームを厳しい一戦でけん引して往年を思い起こさせた。この勝利は、クロアチア代表の指揮官に復帰し、チームに新たな活力を注ぎ込もうとしているビリッチにとって、この上ない歓迎の贈り物となった。モドリッチにとってこのゴールは、不思議な巡り合わせを感じさせるものでもあった。ビリッチが監督として初めて指揮を執った約20年前の試合での自身の貢献を思い起こさせたからだ。2006年、ビリッチのクロアチア代表監督初戦となったリヴォルノでの一戦で、若き日のモドリッチはイタリア相手に有名な2-0の勝利でゴールを決めていた。
「また得点できてうれしい。幸せだ。私の記憶違いでなければ、スラベンの初陣でもゴールを決めた。イタリア戦での得点だ。今、彼が戻ってきて、またゴールが生まれた。悪くないね。もちろん、勝利できたことの方がもっとうれしい」と、モドリッチは『Jutarnji』が伝えたコメントで認めた。
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白星発進にもかかわらず残る戦術面の懸念
勝ち点3は確保したものの、モドリッチはクロアチアが苦しんだ部分について、らしく率直に語った。チームは立ち上がりを支配していたが、開催国に同点に追いつかれてからは流れを失った。41歳のプレーメーカーは、落ち着きを欠いたことで、コントロールしていた試合が慌ただしいオープンな展開に変わってしまったと強調した。
モドリッチは、どのようにして試合の主導権を失ったのかを詳しく振り返った。本人は「非常に重要な勝利だ。勝ち点を持ってスタートすること、そして同時に新旧の監督に勝利を届けることが重要だった。うれしく思う。良かった点はたくさんあったし、良くなかった点もあった。特に彼らの同点弾の後だ。チェコの1-1のゴールまでは、かなり良いプレーができていたと思うし、多くのチャンスをつくっていた。2点差、3点差で楽にリードしていてもおかしくなかった。そして1-1のゴールが決まり、そこで少し崩れてしまった」と述べた。
「試合を行ったり来たりの展開にしてしまったが、それは自分たちには合わないし、そういう戦い方をする意味もない。特に自分たちはリードしていたのだからね。最終的に勝利は重要だし、ポジティブな点も多かった。今は次の試合に向かわなければならない」
ビリッチ効果のインパクト
ビリッチ復帰は、移行期間がまだ始まったばかりとはいえ、ロッカールームを明らかに活性化させている。モドリッチは、新監督の就任によって選手たちの強度が自然と高まると指摘した。誰もが首脳陣に自らの価値を証明しようとしているからだ。伝説的なベテラン勢と、ヨシュコ・グヴァルディオルやルカ・ヴシュコヴィッチのような新鋭が融合するこのチームは、現在まさに進化の途上にある。焦点は今、システムを磨き上げることに置かれている。世界屈指の相手と対戦すれば、集中力のミスはより厳しく罰せられるからだ。
「結論を出すにはまだ早すぎるが、かなりポジティブだ。いつもそうだが、新しい監督が来ると、みんながもっと多くを出そうとする。より大きなエネルギー、意欲、意思、そのすべてだ。以前はそれがなかったと言っているわけではない。ただ、新しい監督が来ると、それがさらに前面に出てくる。監督が僕たちに求めていることがいくつかあり、それをすべて完成させるには時間がかかるだろう。でも、勝っている時の方が進めやすい。それは重要だったし、次の試合でも良かったことを繰り返し、悪かったことは最小限に減らせると信じている。なぜなら、世界最高のチームの一つと対戦するからだ」
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守備の進化とスペイン戦への視線
新時代における最も興味深い側面の一つは、最終ラインの足元の技術にある。グバルディオルと10代の新星ブスコビッチを土台に、クロアチアはこれまで以上の自信を持って後方からビルドアップしようとしている。モドリッチは新世代の技術力を称賛し、パスでラインを破れるDFがいることで、中盤の選手たちはより高い位置を取ることができると指摘した。ただ、その一方で、日程にはスペインとの厳しい一戦が控えているだけに、チームはコンパクトさを保たなければならないと警鐘を鳴らした。
「失点した後、僕たちは混乱に陥ってしまった。これは僕たちによく起こることで、その部分にはしっかり取り組まなければならない。コンパクトさを保ち、バラバラにならないようにしないといけない。特にこの先の試合では、そこに最も取り組む必要がある。多くのスペースを与えてはいけない」と、モドリッチは述べた。
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