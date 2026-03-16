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デコは、ジョアン・カンセロの獲得に多大な貢献をしたとして謝罪を受けるべきだと語った。バルセロナのスポーツディレクターは、元マンチェスター・シティのDFが「熱狂的なバルサファン」であることを明かした。

バルセロナのスポーツディレクター、デコは、ジョアン・カンセロの冬の移籍市場での復帰が成功を収めたことを受け、広く称賛を浴びている。批判していた人々には、クラブに対して正式な謝罪をするべきだと指摘されている。サウジアラビアでのプレー期間中に全盛期を過ぎたのではないかという懸念があったものの、ハンス・フリック監督の下で即座に結果を残したことで、懐疑的な声は沈静化した。デコは、この移籍の最大の原動力として、カンセロがクラブに対して抱く深い愛着を挙げている。