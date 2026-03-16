AFP
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デコは、ジョアン・カンセロの獲得に多大な貢献をしたとして謝罪を受けるべきだと語った。バルセロナのスポーツディレクターは、元マンチェスター・シティのDFが「熱狂的なバルサファン」であることを明かした。
サウジアラビアの懐疑論者を黙らせる
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デコ、カンセロがバルサに「夢中」であることを明かす
ジョアン・ラポルタの再選が決まったことを受け、デコはこの機会を利用して補強戦略を擁護し、カンセロの人柄を称賛した。彼は、クラブがこのディフェンダーを単に技術面だけでなく、バルサへの真の愛着があるという点でも高く評価していると強調した。「我々がカンセロの獲得に尽力したのは、彼が何度も何度も、熱狂的なバルサファンであることを示してきたからだ」とデコは説明した。 スポーツディレクターは、現代のサッカー界において、これほどの忠誠心を見出すことはますます困難になっていると示唆し、次のように述べた。「それは今や選手たちには珍しい感情であり、我々はそれを復活させようとしている」
不振なスタートからの巻き返し
今回の加入は、2023-24シーズンにマンチェスター・シティからレンタル移籍した際、やや物足りない結果に終わった経験を経て、カンセロにとってスポティファイ・カンプ・ノウでの2度目の在籍となる。最初の1年間はレギュラーとして定着していたものの、タイトルを獲得できなかったことで、このポルトガル代表選手には「やり残した感」が残っていた。 1月の加入以来、リーグ戦わずか6試合で1ゴール2アシストを記録し、フリック監督にとって不可欠な戦術的要であることを証明している。サイドでの彼の多才さは、シーズン前半に時折欠けていた守備の安定感と攻撃の推進力をもたらしている。
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今シーズンの行方を左右する欧州の決戦
注目は国内での圧倒的な強さから、欧州での戦いの行方へと移りつつある。間もなく、勝敗を左右する重要なチャンピオンズリーグの一戦が控えている。水曜日、バルセロナはニューカッスル・ユナイテッドをホームに迎え、ラウンド16の第2戦を行う。現在の合計スコアは1-1のタイとなっている。
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