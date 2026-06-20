デコにとって最も困難な任務…バルセロナは新たな得点源を探している

ロベルト・レヴァンドフスキの退団は、バルセロナでの輝かしい時代の終わりであり、このカタルーニャのクラブにとって近年最も困難な挑戦の始まりでもある。

4シーズンにわたって攻撃陣を牽引したポーランド人ストライカーの後継者探しは、ディコ率いるスポーツ部門にとって極めて困難な課題だ。

クラブはすでに数年以内に新ストライカーを獲得する計画があったが、レヴァンドフスキの退団でその時期が前倒しされた。

ハンス・フリック監督も、クラブが目標とするチャンピオンズリーグ制覇を危うくするつもりはない。