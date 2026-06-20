デコにとって最も困難な任務…バルセロナは新たな得点源を探している

ロベルト・レヴァンドフスキの退団は、バルセロナでの輝かしい時代の終わりであり、このカタルーニャのクラブにとって近年最も困難な挑戦の始まりでもある。
4シーズンにわたって攻撃陣を牽引したポーランド人ストライカーの後継者探しは、ディコ率いるスポーツ部門にとって極めて困難な課題だ。
クラブはすでに数年以内に新ストライカーを獲得する計画があったが、レヴァンドフスキの退団でその時期が前倒しされた。
ハンス・フリック監督も、クラブが目標とするチャンピオンズリーグ制覇を危うくするつもりはない。
ロベルト・レヴァンドフスキの退団は、バルセロナでの輝かしい時代の終わりであり、このカタルーニャのクラブにとって近年最も困難な挑戦の始まりでもある。
4シーズンにわたって攻撃陣を牽引したポーランド人ストライカーの後継者探しは、ディコ率いるスポーツ部門にとって極めて困難な課題だ。
クラブはすでに数年以内に新ストライカーを獲得する計画があったが、レヴァンドフスキの退団でその時期が前倒しされた。
ハンス・フリック監督も、クラブが目標とするチャンピオンズリーグ制覇を危うくするつもりはない。
ポーランド人FWの退団が決まった瞬間から、フリック監督はスポーツ部門に自身の要求を明確に伝えていた。ペナルティエリア内で効果的な動きができるFW、チームのスタイルに合う選手、そして1シーズンで30得点を挙げられるストライカーを求めている。
レヴァンドフスキはバルセロナで4シーズン193試合120得点と国内3冠に貢献した。
その間、チームはラ・リーガ3回、スペイン・スーパーカップ3回、コパ・デル・レイ1回を制し、彼は常に主役だった。つまり、後任者は単にスターの穴を埋めるのではなく、長年の得点源を失ったチームに新たな活力をもたらす存在でなければならない。
レヴァンドフスキの退団で、バルセロナは財政的余裕を得た。
しかし、得点源を失うことで国内や欧州での競争力が落ちる恐れもある。
フリック監督は、攻撃力を維持し、近年バルセロナが保ってきた得点力を落とすことを避けるため、一流ストライカーの補強を強く要求している。
1シーズンで30ゴール以上取れるストライカーは極めて少ない。そのため、デコの任務はさらに複雑だ。
クラブは世界屈指のストライカーを追っているが、多くの選手が市場に出ていないか、所属クラブが交渉を拒否している。
ハリー・ケイン、アーリング・ハーランド、ラウタロ・マルティネスは以前候補に上がったが、経済的・契約上の制約で獲得は難しかった。
ハリー・ケインについては、バイエルン名誉会長ホネス氏が「バルセロナにはこの移籍を成立させる資金力がない」と明言した。
スペイン紙「マルカ」によると、バルセロナではジュリアン・アルバレスが最有力候補だ。
アルゼンチン代表FWは、決定力、プレス、エリア内の動きに加え、競争心と経験も備え、バルセロナ内部ではレヴァンドフスキの後継者として最適と評価されている。
過去2シーズンの高い得点率も評価を裏付けており、スポーツ部門幹部やコーチ陣も高く評価している。
関係者は、彼が加入すればさらに得点を伸ばすと確信している。フリック流の攻撃サッカーと前線の技術が噛み合い、現在より多くのチャンスが生まれるからだ。
クラブ内では、バルセロナの攻撃的なスタイルは得点力のあるストライカーに最適だと考えられている。ラミン・ヤマル、ラフィーニャ、フェラン・トーレス、フェルミン・ロペスなど、チャンスを創出する選手が多いいため、どのストライカーも得点を伸ばせる環境だ。
さらに、フリック監督のハイプレスとダイレクトな攻撃サッカーも、アルバレスがレヴァンドフスキの記録に迫り、将来的に超える後押しになると見込む。
クラブはアルヴァレスの能力と加入意欲に確信を持っているが、最大の障害は依然としてアトレティコ・マドリードの姿勢だ。
しかし、アトレティコ・マドリードはリーグのライバルへ主力を放出すべきではないとの姿勢を崩さず、移籍金もバルセロナが払える額を大きく上回る。
バルセロナは1億ユーロ超のオファーで十分だと考えるが、アトレティコはそれ以上の価値があると主張。この金額格差が交渉を難航させている。
アルバレスが最有力であるものの、デコは移籍市場で成功するには代替案が必要だと理解している。そこでスポーツディレクターは、メインの取引が頓挫した場合に備え、数名の候補をリストアップしている。
候補には得点力が高く、多様な解決策をもたらすフォワードが名を連ねる。それでも、いずれの選択肢もアルバレスほどの熱狂的な期待は集めていない。
バルセロナは、チャンピオンズリーグで勝つには大一番で得点を挙げられるフォワードが不可欠だと考えている。
今後数か月はクラブのスポーツプロジェクトの行方を左右する重要な期間となる。フレイク監督は必要な条件を提示し、スポーツ部門も実現に向けて動いているが、道のりは容易ではない。
カンプ・ノウが最も知りたいのは、バルセロナがアルバレスを獲得しレヴァンドフスキの後継者にできるか、それともストライカー不足の市場で別の策を探すしかないかだ。
その答えは、バルセロナの今後数年間の方向性だけでなく、欧州トップクラブとしての地位を取り戻せるかどうかも左右する。