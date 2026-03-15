デコがマーカス・ラッシュフォードのバルセロナでの将来について新たな情報を明かし、「まだ決着はついていない」理由を説明した

バルセロナがラッシュフォードのレンタル移籍における買い取りオプションを行使し、彼をカンプ・ノウに残留させるのではないかという憶測が飛び交っている。デコはこの状況について質問を受け、イングランド代表選手に対する自身の考えを説明した。彼は日曜日に記者団に対し、「ラッシュフォードの残留か？我々はラッシュフォードに関して明確な考えを持っており、彼が残留するために何が必要か理解している」と語った。

遅れが生じている理由について、デコは次のように付け加えた。「しかし、この件は財政的フェアプレー、優先順位、パフォーマンス、そして監督の判断と密接に関連しており、今はまだ適切な時期ではないため、まだ実行に移していないのです。」これらの要因は、ラッシュフォードが印象的な活躍を見せている一方で、彼がハンス・フリック監督とクラブ首脳陣が現在も組み立てている大きなパズルの1ピースに過ぎないことを示唆している。