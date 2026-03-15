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デコがマーカス・ラッシュフォードのバルセロナでの将来について新たな情報を明かし、「まだ決着はついていない」理由を説明した
デコがラッシュフォードの移籍に関する姿勢を明らかにした
バルセロナがラッシュフォードのレンタル移籍における買い取りオプションを行使し、彼をカンプ・ノウに残留させるのではないかという憶測が飛び交っている。デコはこの状況について質問を受け、イングランド代表選手に対する自身の考えを説明した。彼は日曜日に記者団に対し、「ラッシュフォードの残留か？我々はラッシュフォードに関して明確な考えを持っており、彼が残留するために何が必要か理解している」と語った。
遅れが生じている理由について、デコは次のように付け加えた。「しかし、この件は財政的フェアプレー、優先順位、パフォーマンス、そして監督の判断と密接に関連しており、今はまだ適切な時期ではないため、まだ実行に移していないのです。」これらの要因は、ラッシュフォードが印象的な活躍を見せている一方で、彼がハンス・フリック監督とクラブ首脳陣が現在も組み立てている大きなパズルの1ピースに過ぎないことを示唆している。
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ラッシュフォードにまたもローン移籍か？
ラッシュフォードをスペインに残留させる道には、いくつかの障害がある。バルセロナは依然として厳しい財政的制約の下で運営されており、クラブがマンチェスター・ユナイテッドに対し、完全移籍ではなく、さらなる期限付き移籍に同意するよう説得を試みるのではないかという憶測も飛び交っている。次期会長のジョアン・ラポルタ氏は、バルセロナがそのような道を選ぶ可能性を示唆した。同氏は次のように述べた。「期限付き移籍をさらに延長することも可能だ。それはデコがどう望むかによる。 「マンチェスター・ユナイテッドに買い取りオプションの一部を支払い、残りは後で調整するというような方法もある」
購入オプションはバルサにとって問題となるか？
ラッシュフォードがバルセロナに加入した際、すでに具体的な枠組みが整っていた。欧州の2大クラブ間のレンタル契約には3000万ユーロの買い取りオプションが含まれており、シーズン終了時にカタルーニャのクラブが完全移籍を決断した場合に備えて、事前に合意された契約条件も盛り込まれていた。
バルセロナの財政的制約から、同クラブがマンチェスター・ユナイテッドのラッシュフォードに対する希望価格の引き下げを試みるとの見方が強まっているが、レッドデビルズは価格に関しては一歩も譲るつもりはない。
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ラッシュフォード条項
バルセロナが既存の合意内容を変更したい場合、マンチェスター・ユナイテッドと再交渉を行う必要があり、ユナイテッドにとっては歓迎すべき状況となるかもしれない。
バルサで10ゴール、13アシストを記録したラッシュフォードの市場価値は、昨夏合意された3000万ユーロをはるかに上回る水準まで急騰している。新たな交渉では移籍金が大幅に上昇する可能性が高いが、情報筋によると、バルサが交渉を打ち切る可能性は低いという。完全移籍に関する最終決定は、レンタル移籍の成果を十分に評価するため、シーズン終了まで先送りされる見通しだ。
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