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デコがジョアン・ペドロの移籍交渉報道に言及。一方、バルセロナ幹部はロベルト・レヴァンドフスキの代役は「ほぼ不可能」と認めた。
伝説の後継者となる難しさ
レヴァンドフスキの退団で攻撃陣に穴が開いたバルセロナ。スポーツディレクターのデコは後任探しについて「ほぼ不可能」と率直に語った。
ESPNの取材に答えたデコは、新たな「9番」を探す難しさを率直に語った。「ロベルトは近年最高のフォワードなので、代わりの選手を見つけるのはほぼ不可能だ。 バルサで代役を見つけるのは難しいが、サッカーとはそういうものだ。フェラン・トーレスはウインガーとして加入し、9番へと変貌を遂げた。決断を下し、チームを強化する時が来た」と、元バルサMFは語った。
- AFP
デコから、チームを去るポーランド人選手への追悼。
レヴァンドフスキはカタルーニャで大きな影響を与え、クラブの国内支配を取り戻した。2022年の加入以来、ラ・リーガ3回を含む7冠を達成。ベティス戦（3-1）でのカンプ・ノウ最終戦ではスタンディングオベーションを受け、クラブ幹部から記念トロフィーを贈られた。
デコは「ロベルトはバルサのエンブレムの一部であり、我々は彼に永遠に感謝している。彼のおかげでスポーツ面での信頼を勝ち取れた」と語り、このストライカーの功績を称えた。
ペドロとアルバレスの噂について
バルサへの移籍が噂される中、デコは「ペドロの代理人と会っていない」と報道を否定。
「ジョアン・ペドロに会いに行ったわけではない。皆さんは誤解している」とデコは語ったが、候補選手については明言を避けた。このブラジル人選手に加え、アトレティコ・マドリードのフリアン・アルバレスも頻繁に名前が挙がっているが、アーセナルやパリ・サンジェルマンとの競争により、このアルゼンチン人選手の獲得は複雑になっている。デコはさらに、「誰かを除外したり、獲得を断念したりはしていない。現在、話し合いを進めているところだ」と付け加えた。
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これからの道
ラ・リーガ最終戦のバレンシア戦を前に、デコと首脳陣が夏にレヴァンドフスキの後継者を得られるかに注目が集まる。来季はフリック率いるバルセロナがチャンピオンズリーグで優勝争いをするため、得点力のあるストライカーの獲得が不可欠だ。