レヴァンドフスキはカタルーニャで大きな影響を与え、クラブの国内支配を取り戻した。2022年の加入以来、ラ・リーガ3回を含む7冠を達成。ベティス戦（3-1）でのカンプ・ノウ最終戦ではスタンディングオベーションを受け、クラブ幹部から記念トロフィーを贈られた。

デコは「ロベルトはバルサのエンブレムの一部であり、我々は彼に永遠に感謝している。彼のおかげでスポーツ面での信頼を勝ち取れた」と語り、このストライカーの功績を称えた。