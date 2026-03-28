デクラン・ライス、ブカヨ・サカ、ノニ・マドゥエケがイングランド代表から離脱。日本戦を控えて、トーマス・トゥヘル監督は負傷中のアーセナルのスター選手を「懸念」している

ライスとサカの離脱は予防措置によるものだが、ウルグアイとの引き分け試合中に左膝を強く打ったノニ・マドゥエケについては、より深刻な懸念が寄せられている。 24歳のマドゥエケは、ロドリゴ・アギレの激しいタックルを受けて37分に途中交代を余儀なくされ、その後、脚に保護用ブレースを装着してスタジアムを後にする姿が目撃された。トゥヘル監督の戦術において定位置を確保しようとしていた選手にとって、これは大きな打撃となる。

「もちろん心配だ。彼は試合の行方を左右する存在だったと思うから」と、トゥヘル監督はアーセナルのウインガーについて語った。 「彼は良いスタートを切り、エネルギーに満ち溢れ、プレーする準備ができていた。非常に残念で、がっかりしている。重傷でないことを願っている。そして、1対1の局面で相手を孤立させる戦術を多用するウルグアイのようなチームを相手に、彼はスペースを広げることができる。彼は我々のキープレーヤーになり得たし、実際そうなっている。」