Getty Images Sport
翻訳者：
デクラン・ライス、ブカヨ・サカ、ノニ・マドゥエケがイングランド代表から離脱。日本戦を控えて、トーマス・トゥヘル監督は負傷中のアーセナルのスター選手を「懸念」している
アーセナルの3選手が大量退団の先頭に立つ
トゥヘル監督にとっては、このタイミングが特に悔やまれるところだ。彼は主力ベテラン選手たちに短い休息を与えた後、チームに復帰させることを期待していた。しかし実際には、アーセナルの2人は北ロンドンに戻り、ミケル・アルテタ監督にとって懸念材料がさらに増えることとなった。プレミアリーグの優勝争いが正念場を迎える中、ファンたちはチームで最も影響力のある2人の選手の検査結果を、固唾をのんで見守ることになるだろう。
- AFP
トゥヘル監督、マドゥエケの負傷に不安を認める
ライスとサカの離脱は予防措置によるものだが、ウルグアイとの引き分け試合中に左膝を強く打ったノニ・マドゥエケについては、より深刻な懸念が寄せられている。 24歳のマドゥエケは、ロドリゴ・アギレの激しいタックルを受けて37分に途中交代を余儀なくされ、その後、脚に保護用ブレースを装着してスタジアムを後にする姿が目撃された。トゥヘル監督の戦術において定位置を確保しようとしていた選手にとって、これは大きな打撃となる。
「もちろん心配だ。彼は試合の行方を左右する存在だったと思うから」と、トゥヘル監督はアーセナルのウインガーについて語った。 「彼は良いスタートを切り、エネルギーに満ち溢れ、プレーする準備ができていた。非常に残念で、がっかりしている。重傷でないことを願っている。そして、1対1の局面で相手を孤立させる戦術を多用するウルグアイのようなチームを相手に、彼はスペースを広げることができる。彼は我々のキープレーヤーになり得たし、実際そうなっている。」
ストーンズとウォートンが負傷者リストに加わった
負傷者の続出はアーセナルの選手たちだけにとどまらない。マンチェスター・シティのDFジョン・ストーンズもふくらはぎを負傷し、合宿を離脱せざるを得なくなった。ストーンズはウルグアイ戦での先発出場が予定されていたが、ウォーミングアップ中に違和感を感じ、出場を辞退した。クリスタル・パレスのアダム・ウォートンもまた、代表戦による身体的負担が重くなる中、さらなる治療を受けるためクラブに戻ることになった。
トゥヘル監督はストーンズに対し同情の意を示し、「彼は明らかに非常に落胆している。今は彼にプレッシャーをかけるよりも、全面的にサポートすることが彼のためになる」と述べた。その他、フィカヨ・トモリ、ドミニク・カルバート＝ルーウィン、そしてゴールキーパーのアーロン・ラムズデールも離脱しているが、これらはトゥヘル監督がチームをローテーションさせ、合宿に遅れて合流した選手たちに機会を与えるという戦術的な判断も一部含まれている。
- Getty Images Sport
援軍が到着したが、依然として厳しい状況が続いている
多くの選手が離脱したものの、イングランド代表は金曜日に合流したキャプテンのハリー・ケインら数名の加入により戦力が強化される見込みだ。トゥヘル監督がワールドカップを控え、最適な布陣を模索し続ける中、モーガン・ロジャース、アンソニー・ゴードン、マーク・ゲヒらが対日本戦で起用される予定だ。同監督は以前、過密日程における負担を分散させるため、代表チームを2つに分ける決断を下した理由を説明していた。
現在の代表メンバーは27名で、批判を浴びているDFベン・ホワイトも、ウルグアイ戦ではウェンブリーの観客の一部からブーイングを浴びたにもかかわらず、メンバーに残留している。2022年ワールドカップ以来の出場となったホワイトは、イングランドの唯一のゴールを決めたものの、その後ペナルティキックを献上して南米勢に同点に追いつかれるという、一喜一憂の夜を過ごした。 トゥヘル監督は今、主力選手数名を欠く中で、チームの士気を高め、日本戦での勝利の方程式を見出すという課題に直面している。