デクラン・ライス、ハリー・ケイン、ジュード・ベリンガム。次なるイングランドのバロンドール受賞者は誰なのか？ 元イングランド代表が予想する。

デビッド・ベッカム、スティーブン・ジェラード、フランク・ランパードは長年その称号に迫ったが、最後に獲得したイングランド人は元リヴァプールとレアル・マドリードのストライカー、マイケル・オーウェンだ。

彼が受賞したのは2001年のことで、それから四半世紀が経過した。現代サッカーはリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドが支配し、2人で計13回のバロンドールを獲得している。

2人がキャリア晩年に差し掛かった今、次世代の扉が開きつつある。バルセロナの若手ラミネ・ヤマルは専門家から「次期GOAT」と評価されるが、候補は彼だけではない。

2026年も状況は変わらない。プレミアリーグ制覇を狙うアーセナルでは攻守に活躍するMFライスが主軸だ。今季50得点を狙うケイン率いるバイエルンもブンデスリーガとCL制覇を狙う。

レアル・マドリードのプレイメーカー、ベリンガムもイングランド代表として今夏のワールドカップでチームと個人の両タイトルを狙う。