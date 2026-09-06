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デクラン・ライス、シャビ・アロンソの逆上後にアーセナルのチェルシー戦逆転劇を後押しした2語のメッセージを明かす
ロジャースが序盤にチェルシーの先制点を決める
ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルは日曜日、粘り強い戦いぶりでチェルシーに2-1で勝利し、プレミアリーグ開幕からの連勝を維持した。試合はアーセナルにとって悲惨な立ち上がりとなり、今夏1億1700万ポンドで加入したモーガン・ロジャーズが、開始2分にリース・ジェームズのFKからボレーでネットを揺らした。『football.london』によれば、ロジャーズはティエリ・アンリを意識し、コーナーフラッグにもたれかかる形でゴールを祝った。
しかし、チェルシーはそのリードを守れなかった。リーグ戦18試合連続で無失点なしのままこの一戦に臨んだアロンソは、資金を投じた自軍が押し込まれ、アーセナルがリズムをつかむのを目の当たりにした。
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ライスが混乱を鎮める
試合は20分過ぎにヒートアップし、アロンソが第4審判に激しく抗議した。指揮官は、ジョアン・ペドロへの引っ張りがあったと受け止めた場面で、エズリ・コンサに対するファウルが取られなかったことに激怒。プレーが次第に混沌とし、アーセナルがボール保持時に慌て始める中、デクラン・ライスが状況をコントロールした。
ライスは自分の頭を指さし、チームメートに「落ち着け」と叫んだ。その成熟した振る舞いと明確な指示は即座にチームへ影響を与え、無用なファウルを防ぎ、アーセナルが執ような圧力をしのいだ末に、このロンドン・ダービーの主導権を握ることを可能にした。
ハフェルツとウーデゴールの得点で勝利を確保
ライスのリーダーシップはすぐに実を結び、25分にカイ・ハヴァーツがエミリアーノ・マルティネスのニアを破ってアーセナルが同点に追いついた。アーセナルは見事な攻撃的サッカーを披露し始め、後半開始直後にマルティン・ウーデゴールが決勝点を決めた。50分にはクリストス・ツォリスがハヴァーツと連係し、ハヴァーツが巧みにボールをスルーしてウーデゴールの進路へ流すと、ウーデゴールが鋭いシュートをマルティネスの脇を抜いて突き刺した。チェルシーも譲らず、ペドロ・ネトのシュートがポストを叩いたが、終盤にエステヴァオ・ウィリアンを阻んだダビド・ラヤの息をのむような指先でのセーブが勝ち点獲得を決定づけた。
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アーセナルとチェルシーの次は？
この勝利でアーセナルは勝ち点9とし、首位のマンチェスター・シティに並んだ。アルテタはここからUEFAチャンピオンズリーグに意識を切り替え、水曜日にナポリとのアウェー戦に臨んだ後、国内ではサンダーランドへの遠征を控える。一方、チェルシーは勝ち点6のままで、土曜日にハル・シティをホームに迎える一戦での立て直しを狙う。
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