試合は20分過ぎにヒートアップし、アロンソが第4審判に激しく抗議した。指揮官は、ジョアン・ペドロへの引っ張りがあったと受け止めた場面で、エズリ・コンサに対するファウルが取られなかったことに激怒。プレーが次第に混沌とし、アーセナルがボール保持時に慌て始める中、デクラン・ライスが状況をコントロールした。

ライスは自分の頭を指さし、チームメートに「落ち着け」と叫んだ。その成熟した振る舞いと明確な指示は即座にチームへ影響を与え、無用なファウルを防ぎ、アーセナルが執ような圧力をしのいだ末に、このロンドン・ダービーの主導権を握ることを可能にした。