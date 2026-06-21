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デクラン・ライス選手は負傷しているのか？ アーセナルのMFが12月から痛みに耐えながらプレーしていたと明かし、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は「賢明な」判断を下した。
ライス選手の知られざる怪我との闘い
ダラス・スタジアムでの試合終了20分前、足を引きずりながらピッチを去ったライスの姿は、イングランド代表サポーターに不安を広げた。しかし、アーセナルの主将は「数カ月間、ロンドン北部で体調の問題を抱えながらプレーしてきた」と明かした。
ガーナ戦の出場について問われると、ライスは「準備はできている。体調は万全で、プレーするつもりだ。交代は賢明な判断だった」とITVに語った。 ハムストリングに神経痛のような痛みがあって、クリスマス以降、アーセナルで長くその痛みと付き合いながらプレーしてきた。それを知っている人はほとんどいなかっただろう。すべては舞台裏での話だからね」
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トゥヘル監督の「賢明な」采配が称賛される
火曜日の試合まで準備期間が短い中、ライスはクロアチア戦の終盤にトゥヘル監督が行った交代を即座に称賛した。このMFは、激しい試合の終盤に体を温存することが、北米開催の大会で長くプレーする鍵だと考えている。
「賢明な判断だった」とライスは語った。「最後の20分間が最も怪我をしやすく、体が限界を感じる瞬間だ。ここ数日はとても調子が良い」
サカ・フィットネスの懸念に対応
イングランド代表キャンプで注目されているのはアーセナルのライスだけではない。アキレス腱の怪我で出場時間を制限されているサカも、初戦はベンチスタートだった。それでもライスは「100%影響を与えられる」と断言。
「100パーセント、そうだ」とライスは断言した。「アーセナルでの試合数を考えれば、アキレス腱の状態を見ながら適切に管理できている。今は無理させず、リスクを避けたい」。
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ベンチからのインパクト
サカの出場時間は慎重に管理されているが、先制点のラッシュフォードへのアシストが示すように、その影響力は依然として大きい。ライスは、ノニ・マドゥエケの台頭などチーム層の厚みを背景に、イングランド代表が大会序盤でこの象徴的なウインガーを慎重に起用できると語る。
「彼は練習で好調だ。途中出場した先日の試合でも大きなインパクトを残した」とライスは語る。「彼は大舞台に強い選手なので、全試合に出たいと思っているだろう。それでもここでは賢明な判断をしている。さらに、直近の数試合で素晴らしい活躍を見せるノニもいる」