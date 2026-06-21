デクラン・ライス選手は負傷しているのか？ アーセナルのMFが12月から痛みに耐えながらプレーしていたと明かし、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は「賢明な」判断を下した。

火曜日の試合まで準備期間が短い中、ライスはクロアチア戦の終盤にトゥヘル監督が行った交代を即座に称賛した。このMFは、激しい試合の終盤に体を温存することが、北米開催の大会で長くプレーする鍵だと考えている。

「賢明な判断だった」とライスは語った。「最後の20分間が最も怪我をしやすく、体が限界を感じる瞬間だ。ここ数日はとても調子が良い」