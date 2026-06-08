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Declan Rice England 2025Getty Images
Donny Afroni

翻訳者：

デクラン・ライスは、自分がイングランド代表の副キャプテンだと知っているだろうか。アーセナルのMFは、トーマス・トゥヘル監督と公式に話していないにもかかわらず、ハリー・ケインを支える重要な役割を任されている。

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イングランド
ワールドカップ
トーマス・トゥヘル
アーセナル
プレミアリーグ

トーマス・トゥヘル監督は、デクラン・ライスが今回のワールドカップでイングランド代表の副キャプテンを務めると正式に発表した。アーセナルのMFは、北米開催大会に向けフロリダの代表合宿地に合流した。

  • トゥヘル監督、ケインの控えにライスを指名

    トゥヘル監督は、今回のワールドカップでライスを副キャプテンに任命し、主将ケインに次ぐリーダーとした。ライスは土曜の夕方、フロリダ州ウェストパームビーチにある代表合宿地に到着。アーセナルのチームメイト、サカ、マドゥエケ、エゼも同行した。その頃、代表チームはタンパでニュージーランドを1－0で下していた。

    今季プレミアリーグ制覇に貢献した活躍が評価された。チャンピオンズリーグ決勝進出で過密日程だったものの、トゥヘルは代表チーム成功にライスの人柄と経験が必要と判断。ニュージーランド戦後の会見では「デクランが私の副キャプテンだ」と明言した。

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  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    「公式」な地位をめぐる混乱

    トゥヘル監督はメディアに副主将就任を喜々と認めたが、ライス本人が正式に説明を受けているかは不明だ。同監督は「ケインがいない時にオリヴァー・ワトキンスを先任し、デクランに副主将を任せたはず」と振り返った。ライスは10月のウェールズ戦でケイン欠場時にキャプテンマークを巻いている。

    「良い質問だ」とトゥヘルは笑った。「ちょうど考えていた。公式決定か否か、と。ハリーがいない時に話したはずだ。最初はオリーが、次にデクランが腕章を巻いた。その時伝えた」

  • アーセナル所属選手の管理

    ライスらアーセナル組は日曜日から代表チームに合流し、メイングループで練習を開始した。しかしトゥヘル監督は、水曜日にオーランドで行われるコスタリカ戦での起用について慎重だ。遅れて合流した選手を先発させるかは未定で、「状態を見てから決める」と語った。

    「まだ分からない。彼らの状態を見てから決める」とトゥヘル監督は4人の起用について説明した。「彼らは土曜に戻り、3日トレーニングする。その様子を見て、試合では60〜70分出場できる選手を起用する。クロアチア戦まで6日あるから、調整できる」

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images

    クロアチア戦を控えた最終調整

    イングランド代表はコスタリカ戦後にマイアミFCとの非公開試合を追加し、全選手のコンディション調整を図る。オーランドで出場時間が限られた選手は、この試合でプレー時間を伸ばし、6月17日のグループL初戦クロアチア戦へ万全を期す。

    「非公開試合をもう1試合行うことで出場時間を調整する。コスタリカ戦で70分プレーした選手と20分しかプレーしなかった選手では不十分だからだ。20〜30分しかプレーしていない選手は翌日も出場させる」とトゥヘル監督は語った。カンザスシティでのクロアチア戦後、イングランドはグループステージでガーナ、パナマと対戦する。

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