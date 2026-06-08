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デクラン・ライスは、自分がイングランド代表の副キャプテンだと知っているだろうか。アーセナルのMFは、トーマス・トゥヘル監督と公式に話していないにもかかわらず、ハリー・ケインを支える重要な役割を任されている。
トゥヘル監督、ケインの控えにライスを指名
トゥヘル監督は、今回のワールドカップでライスを副キャプテンに任命し、主将ケインに次ぐリーダーとした。ライスは土曜の夕方、フロリダ州ウェストパームビーチにある代表合宿地に到着。アーセナルのチームメイト、サカ、マドゥエケ、エゼも同行した。その頃、代表チームはタンパでニュージーランドを1－0で下していた。
今季プレミアリーグ制覇に貢献した活躍が評価された。チャンピオンズリーグ決勝進出で過密日程だったものの、トゥヘルは代表チーム成功にライスの人柄と経験が必要と判断。ニュージーランド戦後の会見では「デクランが私の副キャプテンだ」と明言した。
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「公式」な地位をめぐる混乱
トゥヘル監督はメディアに副主将就任を喜々と認めたが、ライス本人が正式に説明を受けているかは不明だ。同監督は「ケインがいない時にオリヴァー・ワトキンスを先任し、デクランに副主将を任せたはず」と振り返った。ライスは10月のウェールズ戦でケイン欠場時にキャプテンマークを巻いている。
「良い質問だ」とトゥヘルは笑った。「ちょうど考えていた。公式決定か否か、と。ハリーがいない時に話したはずだ。最初はオリーが、次にデクランが腕章を巻いた。その時伝えた」
アーセナル所属選手の管理
ライスらアーセナル組は日曜日から代表チームに合流し、メイングループで練習を開始した。しかしトゥヘル監督は、水曜日にオーランドで行われるコスタリカ戦での起用について慎重だ。遅れて合流した選手を先発させるかは未定で、「状態を見てから決める」と語った。
「まだ分からない。彼らの状態を見てから決める」とトゥヘル監督は4人の起用について説明した。「彼らは土曜に戻り、3日トレーニングする。その様子を見て、試合では60〜70分出場できる選手を起用する。クロアチア戦まで6日あるから、調整できる」
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クロアチア戦を控えた最終調整
イングランド代表はコスタリカ戦後にマイアミFCとの非公開試合を追加し、全選手のコンディション調整を図る。オーランドで出場時間が限られた選手は、この試合でプレー時間を伸ばし、6月17日のグループL初戦クロアチア戦へ万全を期す。
「非公開試合をもう1試合行うことで出場時間を調整する。コスタリカ戦で70分プレーした選手と20分しかプレーしなかった選手では不十分だからだ。20〜30分しかプレーしていない選手は翌日も出場させる」とトゥヘル監督は語った。カンザスシティでのクロアチア戦後、イングランドはグループステージでガーナ、パナマと対戦する。