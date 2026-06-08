デクラン・ライスは、自分がイングランド代表の副キャプテンだと知っているだろうか。アーセナルのMFは、トーマス・トゥヘル監督と公式に話していないにもかかわらず、ハリー・ケインを支える重要な役割を任されている。

トゥヘル監督は、今回のワールドカップでライスを副キャプテンに任命し、主将ケインに次ぐリーダーとした。ライスは土曜の夕方、フロリダ州ウェストパームビーチにある代表合宿地に到着。アーセナルのチームメイト、サカ、マドゥエケ、エゼも同行した。その頃、代表チームはタンパでニュージーランドを1－0で下していた。

今季プレミアリーグ制覇に貢献した活躍が評価された。チャンピオンズリーグ決勝進出で過密日程だったものの、トゥヘルは代表チーム成功にライスの人柄と経験が必要と判断。ニュージーランド戦後の会見では「デクランが私の副キャプテンだ」と明言した。