デクラン・ライスは、ハリー・ケインとプレーできることを「光栄」だと語った。また、ワールドカップ合宿でイングランド代表主将がチームに与える影響についても明かした。

ライスは、歴史的な得点王と同じロッカールームを共有できることを、今の世代の選手たちがいかに幸運に感じているかを強調した。彼は「年を取って子供たちに『ハリー・ケインとプレーしたんだ』と語れる選手だ。彼ほど素晴らしい選手はいない。

「私はとても幸運だ。彼は私たちのキャプテンであり、毎日行動で示し、トレーニングでもチームを引っ張る。練習でのゴール、バイエルン・ミュンヘンでの活躍、イングランド代表でのプレーを見れば、彼の素晴らしさは驚くべきものではない。彼とプレーできることは光栄だ。 彼のようなストライカーとプレーできるのは、本当に幸運だ」