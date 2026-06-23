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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

デクラン・ライスは、ハリー・ケインとプレーできることを「光栄」だと語った。また、ワールドカップ合宿でイングランド代表主将がチームに与える影響についても明かした。

ハリー・ケイン
デクラン・ライス
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アーセナルとイングランド代表のデクラン・ライスは、チームメイトのハリー・ケインについて「一緒にプレーできて光栄」と称えた。ケインは得点力が高く、ライスは彼がチーム全体のレベルを引き上げていると明かした。イングランド代表は現在、ワールドカップの決勝トーナメント進出を目指している。

  • キャプテンが歴史的な節目に迫る

    イングランド代表はクロアチアとの開幕戦を4－2で制し、次戦へ準備を進めている。32歳の主将ケインは2得点を挙げ、ワールドカップ通算10ゴールでゲイリー・リネカーと並んだ。 火曜日のガーナ戦に出場すれば、代表116試合目でデビッド・ベッカムを抜いてイングランド男子代表の出場数3位に立つ。

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  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    「光栄でした」

    ライスは、歴史的な得点王と同じロッカールームを共有できることを、今の世代の選手たちがいかに幸運に感じているかを強調した。彼は「年を取って子供たちに『ハリー・ケインとプレーしたんだ』と語れる選手だ。彼ほど素晴らしい選手はいない。

    「私はとても幸運だ。彼は私たちのキャプテンであり、毎日行動で示し、トレーニングでもチームを引っ張る。練習でのゴール、バイエルン・ミュンヘンでの活躍、イングランド代表でのプレーを見れば、彼の素晴らしさは驚くべきものではない。彼とプレーできることは光栄だ。 彼のようなストライカーとプレーできるのは、本当に幸運だ」

  • チームはモチベーションの最大化を目指す

    バイエルンのフォワードは好スタートを切っても集中力を保ち、慢心を防いでいる。ライスによると、ケインはチームに「ユーロ2020、2022年W杯、ユーロ2024で初戦勝利後に2戦目引き分けが続いている」と指摘した。

    彼は「勝つ意欲は以前より強い。ハリーも言ったように、直近の大会では2試合目で引き分けている。その教訓を生かし、万全を期して臨む」と語った。

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ノックアウトの座を懸けた争い

    トーマス・トゥヘル率いるイングランドは、フォックスボロでガーナと対戦する。勝てば次ラウンド進出が確定する。カルロス・ケイロス率いるガーナは身体的に難しい相手だが、イングランドの攻撃は絶好調だ。3ポイントを取り、クロアチア対パナマ戦でイングランドに有利な結果が出れば、最終節を待たずにグループLの首位が確定する。

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