イングランドは開始7分で先制された。チペンガがエリア内でスペースを見つけ、ピックフォードのニアポストを破った。序盤はリズムをつかめず苦戦したが、ライス監督は突破口を見出せる自信があると強調した。 そして終盤、彼らはついに突破口を開いた。イングランドが先制点を許しながらもワールドカップで勝利したのは、1966年のドイツ戦以来2度目だった。

「今は気持ちを整理して落ち着こうとしているところです。本当に厳しい試合でした。強度も高く、体力的にも過酷でした。最終的に勝てたので、もちろん興奮しています。1-0でリードを許した時でさえ、私は冷静でした。今大会では番狂わせも起きていますが、相手が1-0でリードしていても、ピッチ上にはまだ十分な力があると思っていました。 チャンスはあった。ゴールライン上でブロックされ、PKももらえなかった。それでも走り続け、バックポストへボールを送り、スペースを突いた。続けさえすれば何かが生まれる。ハリーがまたも2ゴールを決めた。」