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デクラン・ライスは、コンゴ民主共和国との激戦で2得点を挙げたハリー・ケインを「とんでもない」と称え、イングランドは「真のリーダー」を持つことを幸運だと語った。
ライス、イングランドのキャプテンに感嘆
試合終了のホイッスルが鳴り、BBCスポーツの取材を受けたライスは、キャプテンマークを巻くチームメイトを称えた。イングランドは敗退の危機にあったが、ストライカーが終盤に2得点を奪って流れを変えた。まずゴードンのクロスを頭で合わせ、続けてペナルティエリアから豪快なシュートで逆転した。
「彼は信じられない。今季72ゴールは異常だ」とライスは語った。「彼は真のリーダーで、毎日練習し、全員と仲良くする。試合を決められる選手がいてくれるのは心強い。2点目は逆回転で上隅に突き刺した。見るだけで信じられなかった。なんて素晴らしい選手なんだ。 彼のような選手がチームにいるのは、本当に幸運だ」
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9号車の歴史的な節目
コンゴ民主共和国戦で2得点を挙げたケインは大会通算5得点とし、ゴールデンブーツ賞でハーランドと並んで2位タイに。首位はムバッペとメッシだ。終盤の活躍でイングランドはメキシコとの決勝トーナメント1回戦進出を決めた。
オプタによると、イングランド主将のこのゴールは国際舞台での伝説的地位をさらに強固なものにした。ケインはW杯と欧州選手権で20ゴール以上を記録した史上2人目の選手となり、クリスティアーノ・ロナウド（24ゴール）に並んだ。 さらに、ノックアウトステージでの強さも際立つ。ユーロ2020以降、ケインは主要大会のノックアウトステージで10得点をマーク。7ゴールのムバッペを大きく引き離し、3ゴールずつを記録するダニ・オルモ、カスパー・ドルベルグ、ゴンサロ・ラモスの3倍以上を奪っている。
ワールドカップの危機を乗り切る
イングランドは開始7分で先制された。チペンガがエリア内でスペースを見つけ、ピックフォードのニアポストを破った。序盤はリズムをつかめず苦戦したが、ライス監督は突破口を見出せる自信があると強調した。 そして終盤、彼らはついに突破口を開いた。イングランドが先制点を許しながらもワールドカップで勝利したのは、1966年のドイツ戦以来2度目だった。
「今は気持ちを整理して落ち着こうとしているところです。本当に厳しい試合でした。強度も高く、体力的にも過酷でした。最終的に勝てたので、もちろん興奮しています。1-0でリードを許した時でさえ、私は冷静でした。今大会では番狂わせも起きていますが、相手が1-0でリードしていても、ピッチ上にはまだ十分な力があると思っていました。 チャンスはあった。ゴールライン上でブロックされ、PKももらえなかった。それでも走り続け、バックポストへボールを送り、スペースを突いた。続けさえすれば何かが生まれる。ハリーがまたも2ゴールを決めた。」
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ライス選手の右サイドバックへの守備的ポジション変更
終盤の熱戦で最も意外だったのは、中盤が主戦場のライスが守備的役割で試合を終えたこと。イングランドがリードを守ろうとする中、コンゴ民主共和国の速い攻撃に対応するため、彼は右サイドバックに入った。
「右サイドバックを務めた12分間は、この試合で最も過酷だった。バスケットボールのような攻防が続き、速いウインガーを止めなければならなかった。必要以上に苦戦したと思う。 今シーズンも2、3回そのポジションでプレーしたことがあるので役割は分かっている。得意ではないが、チームと監督のためなら何でもする。残り12分、ベストを尽くすと伝え、うまくやれたと思う。次も右サイドバックを任されることはないといいな」