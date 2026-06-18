イングランド代表はクロアチアに4-2で勝った試合で、72分にMFライスを交代。序盤にケインへのアシストを決めたライスだったが、腰痛とハムストリングの違和感をベンチに伝え、プレー続行が難しいと判断された。トゥヘル監督は「リスクを避けた」と説明した。

試合後、トゥヘル監督は「デクランは普段と違うボールロストを何度かし、違和感を訴えた。腰の下部とハムストリングの上部を指さしたので、リスクを避けて交代させた」と説明した。 代わって入ったリース・ジェームズも中盤でよくやってくれた。大きな問題ではないと信じている。試合後、デクランも「大丈夫」と言ってくれた。状態は把握しているので、適切に対応する。心配はない。」



