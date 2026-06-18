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デクラン・ライスは負傷したのか？ イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が、ワールドカップ・クロアチア戦の開幕戦で足を引きずりながらピッチを退いたアーセナルのスター選手について最新情報を明らかにした。
トゥヘル監督、ダラスでのライスの「居心地の悪さ」を明かす
イングランド代表はクロアチアに4-2で勝った試合で、72分にMFライスを交代。序盤にケインへのアシストを決めたライスだったが、腰痛とハムストリングの違和感をベンチに伝え、プレー続行が難しいと判断された。トゥヘル監督は「リスクを避けた」と説明した。
試合後、トゥヘル監督は「デクランは普段と違うボールロストを何度かし、違和感を訴えた。腰の下部とハムストリングの上部を指さしたので、リスクを避けて交代させた」と説明した。 代わって入ったリース・ジェームズも中盤でよくやってくれた。大きな問題ではないと信じている。試合後、デクランも「大丈夫」と言ってくれた。状態は把握しているので、適切に対応する。心配はない。」
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アーセナルのスター選手は痛みに耐えてプレーを続けた。
国内リーグ終了後、ライスの体調を心配する声は絶えない。シーズン終盤、アーセナルがプレミアリーグとチャンピオンズリーグのタイトルを争っていた時期、このMFは注射を打っていたとされる。
それでも試合後は機嫌がよく、メディアに対応できる状態だった。ITVには「すべて順調、万全だ。シーズン後半、あちこち軽い痛みがあったが、もう大丈夫」と語った。 「全く問題ない。単なる予防措置だ。ガーナ戦には復帰するつもりだ」と語った。
ケインはトゥヘル監督の戦術を称賛した。
試合後の話題はライスのコンディションに集中したが、イングランドが後半巻き返したのはロッカールームでの戦術変更だった。同点で折り返した激しい前半後、キャプテンは監督のメッセージがチームを引き離す劇的改善をもたらしたと語った。
ケインはハーフタイムのチームトークについてこう明かした。「監督は『束縛を解き、落ち着いて行こう。最悪何が起こる？世界中に我々がどんなチームになれるかを見せつけよう』と言った。 後半はフルパワーでピッチに飛び出し、相手に太刀打ちさせなかった。リード後も危ない場面はなく、カウンターで追加点も取った。3〜4点取れた時間帯もあった。全員を称賛したい。大会初戦で強敵を破り、素晴らしい結果だ」
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ライス選手は軽傷を負いながらも「素晴らしいパフォーマンス」と称賛した。
このMFは、ハーフタイムの調整でチームが優位に立ったと評価した。ベリンガムとラッシュフォードのゴールで3点を獲得し、グループLで有利な立場に立った。
4-2の勝利についてライスはこう語った。「前半は失点の仕方で悪い印象を与えたかもしれない。 ボール支配率は高かったものの、後半は開始直後から迫力と意欲が表れていました。プレス、フィジカル、攻撃、チャンス創出すべてが向上し、GKの好セーブも光りました。全体として素晴らしいパフォーマンスでした」