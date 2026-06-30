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Declan Rice Harry Kane England 2026Getty
Moataz Elgammal

翻訳者：

デクラン・ライスはハリー・ケインにPKのアドバイスはしない。だが、試合がPK戦になればイングランド代表を完全に信頼すると語った。

デクラン・ライス
ハリー・ケイン
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イングランド 対 コンゴ民主共和国
コンゴ民主共和国

デクラン・ライスは、現在のイングランド代表に同国史上最高のPKキッカーが揃っていると確信している。ワールドカップラウンド32のコンゴ民主共和国戦を前に、このMFはチームメイトの能力に絶対の自信を示した。過去には緊張したこともあったと認めつつ、トーマス・トゥヘル監督の下、PK戦にも万全の準備ができていると語った。

  • イングランドはPK戦に備える

    トゥヘル監督とイングランドサッカー協会（FA）のスタッフは、ワールドカップのノックアウトステージでイングランドが少なくとも1回はPK戦に臨む可能性が高いと認識している。イングランドはベスト32でコンゴ民主共和国と対戦する。

    前監督ガレス・サウスゲート体制下では4度のPK戦のうち3度を制し、2018年W杯でコロンビア、ユーロ2020でスイスに勝利したが、決勝ではイタリアに敗れた。

    トゥヘル監督がアル・アハリのFWイヴァン・トニーを招集した理由の一つは、彼がPKのスペシャリストだからだ。代表にはアンソニー・ゴードンやキャプテンのハリー・ケインなど、他にもPKの名手が揃っている。

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    アーセナルMFがPKの流れを語る

    PKのキッカーは依然としてケインだが、ライスは最近、アーセナルがパリ・サンジェルマンにPK戦で敗れた試合でPKを決めた。「自分はPKが得意なタイプではなかったが、チャンピオンズリーグ決勝でのPKを含め、徐々に自信がついてきた。あれほど自信を持ってPKを蹴ったことはなかった」とライスは語った。

    ブダペストでのGKとの対決を振り返り、彼はこう語った。「理由は分からないが、自分なりのプロセスがある。蹴るコースは決まっていた。直近のPKは反対側だったので、GKがどう予想するか分析した。すべては心理戦だ。」

  • 過去の緊張を乗り越え、チームメイトを後押しする

    このMFは、以前は試合中に不安に苛まれたが、今は完全に落ち着きを取り戻している。「本当に落ち着いていた。前はPKで緊張していた。今シーズン序盤の［クリスタル］・パレス戦でもPKを蹴るのにすごく緊張した。ゴールは決めたが、あの決勝戦ほどではなかった」。代表チームメイトを評価する際、彼の信頼は揺るぎない。「今のこのチームを見ると、 正直、イングランド史上これほどPKが上手い世代はないと思う」とライスは続けた。「ハリーもイヴァンもマーカスもアンソニーもブカヨも、僕やジュードも蹴れる。

    「ケインにペナルティキックについて説教なんてできない。彼は最高のキッカーだからね。みんなのメンタリティは言葉にする必要もないほど揺るぎない。GKたちがいくつかセーブしてくれることを願おう。」

  • Declan Rice England 2026 World CupGetty

    「スリー・ライオンズ」の次はどうなるのか？

    イングランドはベスト16進出へ、明日のコンゴ民主共和国戦に集中する。トゥヘル監督は最終練習で戦術を微調整し、PK担当を準備させる。延長でも決まらなければ、このチームは精神力も技術力も十分だ。

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