デクラン・ライスはハリー・ケインにPKのアドバイスはしない。だが、試合がPK戦になればイングランド代表を完全に信頼すると語った。

トゥヘル監督とイングランドサッカー協会（FA）のスタッフは、ワールドカップのノックアウトステージでイングランドが少なくとも1回はPK戦に臨む可能性が高いと認識している。イングランドはベスト32でコンゴ民主共和国と対戦する。

前監督ガレス・サウスゲート体制下では4度のPK戦のうち3度を制し、2018年W杯でコロンビア、ユーロ2020でスイスに勝利したが、決勝ではイタリアに敗れた。

トゥヘル監督がアル・アハリのFWイヴァン・トニーを招集した理由の一つは、彼がPKのスペシャリストだからだ。代表にはアンソニー・ゴードンやキャプテンのハリー・ケインなど、他にもPKの名手が揃っている。