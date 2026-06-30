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デクラン・ライスはハリー・ケインにPKのアドバイスはしない。だが、試合がPK戦になればイングランド代表を完全に信頼すると語った。
イングランドはPK戦に備える
トゥヘル監督とイングランドサッカー協会（FA）のスタッフは、ワールドカップのノックアウトステージでイングランドが少なくとも1回はPK戦に臨む可能性が高いと認識している。イングランドはベスト32でコンゴ民主共和国と対戦する。
前監督ガレス・サウスゲート体制下では4度のPK戦のうち3度を制し、2018年W杯でコロンビア、ユーロ2020でスイスに勝利したが、決勝ではイタリアに敗れた。
トゥヘル監督がアル・アハリのFWイヴァン・トニーを招集した理由の一つは、彼がPKのスペシャリストだからだ。代表にはアンソニー・ゴードンやキャプテンのハリー・ケインなど、他にもPKの名手が揃っている。
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アーセナルMFがPKの流れを語る
PKのキッカーは依然としてケインだが、ライスは最近、アーセナルがパリ・サンジェルマンにPK戦で敗れた試合でPKを決めた。「自分はPKが得意なタイプではなかったが、チャンピオンズリーグ決勝でのPKを含め、徐々に自信がついてきた。あれほど自信を持ってPKを蹴ったことはなかった」とライスは語った。
ブダペストでのGKとの対決を振り返り、彼はこう語った。「理由は分からないが、自分なりのプロセスがある。蹴るコースは決まっていた。直近のPKは反対側だったので、GKがどう予想するか分析した。すべては心理戦だ。」
過去の緊張を乗り越え、チームメイトを後押しする
このMFは、以前は試合中に不安に苛まれたが、今は完全に落ち着きを取り戻している。「本当に落ち着いていた。前はPKで緊張していた。今シーズン序盤の［クリスタル］・パレス戦でもPKを蹴るのにすごく緊張した。ゴールは決めたが、あの決勝戦ほどではなかった」。代表チームメイトを評価する際、彼の信頼は揺るぎない。「今のこのチームを見ると、 正直、イングランド史上これほどPKが上手い世代はないと思う」とライスは続けた。「ハリーもイヴァンもマーカスもアンソニーもブカヨも、僕やジュードも蹴れる。
「ケインにペナルティキックについて説教なんてできない。彼は最高のキッカーだからね。みんなのメンタリティは言葉にする必要もないほど揺るぎない。GKたちがいくつかセーブしてくれることを願おう。」
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「スリー・ライオンズ」の次はどうなるのか？
イングランドはベスト16進出へ、明日のコンゴ民主共和国戦に集中する。トゥヘル監督は最終練習で戦術を微調整し、PK担当を準備させる。延長でも決まらなければ、このチームは精神力も技術力も十分だ。