デクラン・ライスはコビー・マイヌーのプレーの一部に「疑問」を感じている。マンUの若手は、W杯でイングランド代表としてアーセナル優勝メンバーと中盤を形成したいと考えている。

マイヌーのパフォーマンスとチーム全体の支配力を高めるため、キャリックは欧州の戦術に学び、PSGがチャンピオンズリーグで優勝した際の中盤3人、ヴィティーニャ、ファビアン・ルイス、ジョアン・ネヴェスを理想としている。 PSGは4-3-3を採用しているが、キャリックは4-2-3-1を継続し、ブルーノ・フェルナンデスをトップ下でプレイメーカーとして起用する。この微調整により、マイヌーにはDF裏のスペースへより頻繁に飛び込むことが求められる。昨季1得点だった20歳は、汎用性と運動量を備えたMFへ成長することが課題だ。