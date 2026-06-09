Getty Images
翻訳者：
デクラン・ライスはコビー・マイヌーのプレーの一部に「疑問」を感じている。マンUの若手は、W杯でイングランド代表としてアーセナル優勝メンバーと中盤を形成したいと考えている。
ボールを持っていない時の貢献度に対する疑問
マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、来季に向けて中盤の刷新を検討している。しかし代表チームでは、マイヌーはまだ同僚を納得させるレベルに達していない。
英紙『ザ・サン』によると、ライスはマイヌーのボールを持たない時間の貢献度に「懐疑的」だという。21歳のマイヌーはキャリック監督の下で守備的MFとして攻守に存在感を示す一方で、時折見せる守備のミスは依然として課題だ。 それでもキャリック監督は、4月のチェルシー戦（1-0勝利）で示した彼の粘り強い守備を、今季最も印象的なパフォーマンスと評価している。チームが枠内シュート1本しか放てなかったにもかかわらずだ。
- Getty Images Sport
パリ・サンジェルマンのモデルを模倣する
マイヌーのパフォーマンスとチーム全体の支配力を高めるため、キャリックは欧州の戦術に学び、PSGがチャンピオンズリーグで優勝した際の中盤3人、ヴィティーニャ、ファビアン・ルイス、ジョアン・ネヴェスを理想としている。 PSGは4-3-3を採用しているが、キャリックは4-2-3-1を継続し、ブルーノ・フェルナンデスをトップ下でプレイメーカーとして起用する。この微調整により、マイヌーにはDF裏のスペースへより頻繁に飛び込むことが求められる。昨季1得点だった20歳は、汎用性と運動量を備えたMFへ成長することが課題だ。
エデルソンに巨費を投じる
戦術進化のため、マンチェスター・ユナイテッドはアタランタからブラジル人守備的MFエデルソン を3800万ポンド（5100万ドル）で獲得することで合意した。エデルソンは守備カバーを提供し、マイヌーが自由に前線へ動き回れるよう支える。ユナイテッドはマイヌーと5年契約を締結し、長期在籍を確保した。 さらに補強も検討しており、ウガルテが退団すれば3人目の獲得も視野に入れる。カゼミーロは今月契約満了で退団する。
- Getty Images Sport
マイヌーとユナイテッドの今後はどうなるのか？
エデルソンが中盤の要として加入したため、マイヌーには攻撃での貢献とボールを持たない時の動きの大幅な向上が求められる。代表の座を確かなものにするため、彼はライスの懸念を早く解消し、マンチェスター・ユナイテッドは国内リーグと欧州カップ戦へ向けプレシーズンの最終準備を進める。