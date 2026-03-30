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デクラン・ライスの負傷について「明らかな不調」との最新情報が伝えられ、同選手がイングランド代表から外れたことを受け、プレミアリーグ優勝を目指すアーセナルは懸念を深めている
世界的な脱出
今週、イングランド代表のキャンプに相次ぐ離脱者が発生し、日本との親善試合を前に8人の選手が早々に離脱した。アーセナルのサポーターにとって最も懸念されるのは、今シーズン中盤で不動の地位を築き、12月の膝の怪我によるリーグ戦1試合の欠場を除けば全試合に出場していたライスの離脱だ。 彼と共に治療室入りしたのはサカとマドゥエケだ。後者は、イングランド対ウルグアイ戦（1-1の引き分け）での激しい接触プレーの後、膝のサポーターを装着している姿が目撃された。シーズンが決定的な最終局面を迎える中、複数のタイトル争いを繰り広げているアーセナルにとって、この突然の負傷者続出は極めて重要な局面での打撃となっている。
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リスクゼロ方針
トゥヘル監督は、選手たちが代表チームでプレーすることを熱望していたものの、過密な試合日程の中で医学的な判断により出場が不可能となったことを説明し、この大量離脱について言及した。
早期に帰国した選手たちのコンディションについて、トゥヘル監督は次のように述べた。「私から付け加えることは何もありません。私は監督であり、医療の専門家ではありません。試合後に検査を行いましたが、彼らの中に残留して出場時間を確保できる選手は一人もいませんでした。
「彼らはメディカルチェックを受けた。事情を正しく伝えたいという強い思いから、必死にプレーし、チームに貢献したいと願っていた。しかし、そのようなリスクを冒すのは理にかなっていなかった。もしこれがシーズン最終戦であれば、彼らを残し、あらゆる手を尽くしただろうが、今回はそうする意味がなかった。
「症状を悪化させるリスクが大きすぎた。彼らは明らかに不快感を訴えていた。彼らをピッチに残すのは理にかなっていなかった。[ノニ]は見た目ほど体調が悪そうには見えなかったが、数日間は欠場することになるだろう。」
バーンアウトの現実
ライスとチームメイトたちのコンディションの悪化は、今シーズンすでに数千分もの公式戦をこなしてきたトップ選手たちが、肉体的・精神的にますます大きな負担を強いられていることを浮き彫りにしている。
この状況について、トゥヘル監督は次のように述べた。「失望はしているが、選手たちに対してではなく、全員が元気で健康でいてほしいという我々の願いが叶っていないという事実に対してだ。これが今シーズンの現実であり、3月末という時期、欧州の試合に出場する選手たちの現実であり、複数の大会、すべてのカップ戦が並行して行われている現実だ。これが現実なのだ。 3,000分、4,000分、5,000分とプレーした選手たちには、休息を与えた。昨シーズン全体のプレー時間を上回る出場時間だった。
「選手たちには、サッカーから精神的に離れる休息が必要だったし、それを受けるに値していた。彼らが合宿に戻ってきた時のエネルギーは明らかだった。彼らが戻ってパフォーマンスを発揮するための新たな環境だ。 我々は選手たちが所属クラブで良いプレーをしてくれることを望んでいる。アメリカへ出発する前の最後のチャンスだった。残念な結果だ。選手たちを責めるつもりはない。誰もがここに来ることを切望していた。チームの一員でありたいと願っているのだ。現実として、明日は強力なチームが揃っている。選べるフルメンバーが揃い、全員が起用可能だ。フィールドプレーヤーは21、22名、フレッシュな選手もいる。明日の試合が楽しみだ。」
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今シーズンの行方を左右する一週間
アーセナルは、4月4日のFAカップ準々決勝サウサンプトン戦を皮切りに、わずか3日後にはチャンピオンズリーグのスポルティングCP戦が控えており、早々に戦力層の厚さが試されることになる。両試合においてライスの出場可否は依然として大きな不確定要素となっており、アルテタ監督は、チームの要である彼のコンディションに賭けるか、それとも欧州の試合に向けて温存するかという、難しい決断を迫られている。 プレミアリーグの優勝争いが一触即発の状況にある中、アーセナルの医療チームは、怪我を抱える主力選手たちをシーズン終盤戦に間に合うようピッチに戻すという、多大なプレッシャーにさらされている。