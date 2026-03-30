デクラン・ライスの負傷について「明らかな不調」との最新情報が伝えられ、同選手がイングランド代表から外れたことを受け、プレミアリーグ優勝を目指すアーセナルは懸念を深めている

トゥヘル監督は、選手たちが代表チームでプレーすることを熱望していたものの、過密な試合日程の中で医学的な判断により出場が不可能となったことを説明し、この大量離脱について言及した。

早期に帰国した選手たちのコンディションについて、トゥヘル監督は次のように述べた。「私から付け加えることは何もありません。私は監督であり、医療の専門家ではありません。試合後に検査を行いましたが、彼らの中に残留して出場時間を確保できる選手は一人もいませんでした。

「彼らはメディカルチェックを受けた。事情を正しく伝えたいという強い思いから、必死にプレーし、チームに貢献したいと願っていた。しかし、そのようなリスクを冒すのは理にかなっていなかった。もしこれがシーズン最終戦であれば、彼らを残し、あらゆる手を尽くしただろうが、今回はそうする意味がなかった。

「症状を悪化させるリスクが大きすぎた。彼らは明らかに不快感を訴えていた。彼らをピッチに残すのは理にかなっていなかった。[ノニ]は見た目ほど体調が悪そうには見えなかったが、数日間は欠場することになるだろう。」