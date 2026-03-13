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「デクラン・ライスなら問題ない」―サンダーランドのレジェンドが予想外のPFA年間最優秀選手候補を指名
原動力：ライスとアーセナルは4冠争いに残る
イングランド代表のライス選手は、2023年夏にアーセナルが彼の疑いようのない能力に寄せた1億500万ポンド（1億3900万ドル）という巨額の投資に見合う活躍を続けている。イーストエンドのウェストハムで成長を遂げたこの27歳の選手は、北ロンドンに移籍して以来、絶頂期を迎えている。
ライスは今シーズン、ミケル・アルテタ監督率いるチームが史上初の4冠達成を目指す原動力となっており、中盤での精力的なプレーがガナーズの全戦線での活躍を支えている。怪我や出場停止を回避し続ける能力により、彼は4シーズン連続で全大会通算50試合出場の壁を突破しており、5シーズン連続達成も目前に迫っている。
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待望の復帰：シャカがプレミアリーグでの2度目の在籍期間で活躍
アーセナルのエースが、同業の選手たちからプレミアリーグの最優秀選手に選出されたことに対し、異論を唱える者はほとんどいないだろう。しかし、その賞がエミレーツ・スタジアムの誰かの手に渡ることは、決して決まったことではない。
その賞は「スタジアム・オブ・ライト」に贈られる可能性もある。9年ぶりのトップリーグ復帰を果たしたサンダーランドは、多くの予想を覆す活躍を見せ、新たなファンを数多く獲得しているからだ。彼らの苦闘ぶりは、ドキュメンタリーシリーズ『Sunderland 'Til I Die』でも取り上げられている。
昇格後の的確な補強により、ブラックキャッツはトップリーグの強豪たちの中でも健闘しており、元アーセナル主将のシャカは、実り多い移籍戦略における切り札と見なされている。
33歳となった彼は、プレミアリーグの舞台にシームレスに復帰し、鋭いタックルで相手を封じ込め、自らチームを前線へと牽引している。多くの人々にとって、シャカは2025-26シーズンのPFA最優秀選手賞にふさわしい受賞者となるだろう。
2025-26シーズンのPFA年間最優秀選手賞は誰が受賞すべきでしょうか？
元サンダーランドのストライカー、グッドマンもその一人だ。ウェアサイドで3年間プレーした経験を持つ彼は、「カジノ・ガイド」との提携インタビューでGOALに対し、次のように語った。「グラニット・シャカがPFA年間最優秀選手に選ばれるのは、あり得ないことだろうか？ いいえ、そうではない。 同業の選手たちが投票する唯一の賞であることを考えれば、私にとっては全く驚きではない。彼はピッチ内外で信じられないほど、本当に素晴らしい活躍を見せている。彼はクラブ全体の基準を引き上げてきた。
「チャンピオンシップからサンダーランドを昇格させた選手たちは皆、彼がクラブ全体、特にトレーニングや試合で示す基準から恩恵を受けている。彼は自分自身に厳しく求めるだけでなく、他者にも要求を課す。残念ながら、そのようなリーダーはもうあまりいない。
「もし私が現役なら、間違いなく彼にPFA年間最優秀選手賞の票を投じるだろう。偏見からではなく、今シーズンのプレミアリーグで目にしてきたすべてに基づいてそう言える。素晴らしい選手は他にもいるが、彼の成し遂げたこと、そしてチームに与えた影響は傑出している。
「このチームが昨シーズンのチャンピオンシップで4位だったことを思い出してほしい。新加入選手はたくさんいるが、シャカはピッチ上でチームを率いるだけでなく、チーム全体を支え、結束させてきた。それは驚くべき努力だ。
「率直に言って、偏見は一切なく、彼に一票を投じたい。デクラン・ライスでさえ、グラニット・シャカがこの賞を受賞することに異論はないだろう。デクラン・ライスについて私が目にしてきたことや、彼の話を聞いたり、人柄について聞いたりする限り、彼は素晴らしい若者だ。
「もしデクラン・ライスがすべてを理性的に分析するなら、彼はおそらくプレミアリーグを制し、もしかしたら信じられないような偉業を成し遂げるであろう素晴らしいチームの一員だ。私が彼について知っていることを踏まえても、彼自身でさえ、シャカがサンダーランドで成し遂げたことが信じられないほど素晴らしいものではなかったとは思わないだろう。」
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まだ勝負は終わっていない：サンダーランドは欧州大会出場権を依然として狙っている
サンダーランドにとって朗報なのは、シャカが北東部への移籍時に3年契約を結んだことで、2028年までチームに在籍することになる点だ。レジス・ル・ブリス監督率いるチームは現在、プレミアリーグの順位表で11位につけており、残り9試合を残して7位のブレントフォードとは4ポイント差となっているため、今シーズンの欧州大会出場権獲得も決して不可能ではない。
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