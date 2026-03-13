「デクラン・ライスなら問題ない」―サンダーランドのレジェンドが予想外のPFA年間最優秀選手候補を指名

元サンダーランドのストライカー、グッドマンもその一人だ。ウェアサイドで3年間プレーした経験を持つ彼は、「カジノ・ガイド」との提携インタビューでGOALに対し、次のように語った。「グラニット・シャカがPFA年間最優秀選手に選ばれるのは、あり得ないことだろうか？ いいえ、そうではない。 同業の選手たちが投票する唯一の賞であることを考えれば、私にとっては全く驚きではない。彼はピッチ内外で信じられないほど、本当に素晴らしい活躍を見せている。彼はクラブ全体の基準を引き上げてきた。

「チャンピオンシップからサンダーランドを昇格させた選手たちは皆、彼がクラブ全体、特にトレーニングや試合で示す基準から恩恵を受けている。彼は自分自身に厳しく求めるだけでなく、他者にも要求を課す。残念ながら、そのようなリーダーはもうあまりいない。

「もし私が現役なら、間違いなく彼にPFA年間最優秀選手賞の票を投じるだろう。偏見からではなく、今シーズンのプレミアリーグで目にしてきたすべてに基づいてそう言える。素晴らしい選手は他にもいるが、彼の成し遂げたこと、そしてチームに与えた影響は傑出している。

「このチームが昨シーズンのチャンピオンシップで4位だったことを思い出してほしい。新加入選手はたくさんいるが、シャカはピッチ上でチームを率いるだけでなく、チーム全体を支え、結束させてきた。それは驚くべき努力だ。

「率直に言って、偏見は一切なく、彼に一票を投じたい。デクラン・ライスでさえ、グラニット・シャカがこの賞を受賞することに異論はないだろう。デクラン・ライスについて私が目にしてきたことや、彼の話を聞いたり、人柄について聞いたりする限り、彼は素晴らしい若者だ。

「もしデクラン・ライスがすべてを理性的に分析するなら、彼はおそらくプレミアリーグを制し、もしかしたら信じられないような偉業を成し遂げるであろう素晴らしいチームの一員だ。私が彼について知っていることを踏まえても、彼自身でさえ、シャカがサンダーランドで成し遂げたことが信じられないほど素晴らしいものではなかったとは思わないだろう。」