提案されている新契約には大幅な金銭面の条件改善が含まれており、ライスはアーセナルの給与体系で最上位クラスに入ることになる。現在、このMFの週給は約24万ポンドだが、新条件ではその額が週給約35万ポンドまで引き上げられる見通しだ。この昇給により、現在クラブ最高給選手であるブカヨ・サカと同等の待遇になる。

サカと同等の条件を提示することで、アーセナルはライスがチームの戦術的バランスとロッカールームの文化において持つ計り知れない価値を認めていることになる。とりわけライスは、昨季にアーセナルを2004年以来初のプレミアリーグ優勝へ導く上で重要な役割を果たし、さらにパリ・サンジェルマンにPK戦の末に惜敗するまでチャンピオンズリーグ決勝進出にも貢献していた。