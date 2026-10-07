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デクラン・ライスがアーセナルと新たな長期契約を締結へ クラブ最高額のブカヨ・サカと同水準の給与に
アーセナルが中盤の要確保へ動く
アーセナルは、デクラン・ライスをエミレーツ・スタジアムでの新たな長期契約に引き留めるべく、大きな前進を見せている。2023年夏に1億500万ポンドで加入した元ウェストハム主将は、それ以来まさに目覚ましい活躍を続けており、ミケル・アルテタ監督の中盤に不可欠な存在としての地位を確立している。
チームの柱としての地位を築いたライスは、アーセナルで公式戦通算165試合に出場し、21得点33アシストを記録している。そして今、クラブの長期的な将来にコミットすることに近づいている。現行契約は来季終了時点で満了となるが、BBC Sportは3月、契約延長交渉が進行中だと報じていた。現在、そのプロセスはさらに進展し、両者は正式合意に近づいている。
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エミレーツの最高年俸選手たちに並ぶほどの待遇
提案されている新契約には大幅な金銭面の条件改善が含まれており、ライスはアーセナルの給与体系で最上位クラスに入ることになる。現在、このMFの週給は約24万ポンドだが、新条件ではその額が週給約35万ポンドまで引き上げられる見通しだ。この昇給により、現在クラブ最高給選手であるブカヨ・サカと同等の待遇になる。
サカと同等の条件を提示することで、アーセナルはライスがチームの戦術的バランスとロッカールームの文化において持つ計り知れない価値を認めていることになる。とりわけライスは、昨季にアーセナルを2004年以来初のプレミアリーグ優勝へ導く上で重要な役割を果たし、さらにパリ・サンジェルマンにPK戦の末に惜敗するまでチャンピオンズリーグ決勝進出にも貢献していた。
ミケル・アルテタのコミットメントを踏まえて
今回の動きは、アルテタが自身の将来をクラブに託したことに続くものだ。アーセナルを率いる同監督は最近、新たに4年契約を締結。チームの上昇基調にとって重要だった安定感と継続性をもたらしている。
ライスは新シーズンの序盤も安定したパフォーマンスを示し続けており、今季ここまで全公式戦でアーセナルの一員として7試合に出場している。影響力の大きいMFはすでに2アシストを記録しており、その2つのアシストはいずれもプレミアリーグで生まれたものだ。
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リーズ戦での巻き返しを目指す
国内での戦いでは、アーセナルは現在、開幕から5試合で勝ち点12を積み上げ、プレミアリーグ順位表の2位につけている。アルテタ監督のチームは、ここまで100％の成績を維持しているエンツォ・マレスカ監督率いる首位マンチェスター・シティに勝ち点3差をつけられている。
アーセナルは次に、土曜日にエミレーツ・スタジアムでリーズ・ユナイテッドを迎え撃ち、前節のブライトン戦で喫した0-3の失望的な敗戦から素早く立ち直り、白星を取り戻すことを目指す。
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