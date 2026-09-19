エバートンは直近7試合で5試合のクリーンシートを記録するなど粘り強い守備を誇っているが、モイーズは攻撃面の出来に強い不満を抱いている。ベトが去り、主力の攻撃的MFイリマン・エンディアイェがマンチェスター・シティに加わったことで、認められたストライカーはバリーだけとなっている。イプスウィッチ戦では21本のシュートを放ったものの、枠内はわずか2本だった。

モイーズはその苛立ちを明確にした。「『何試合かやって、俺たちは素晴らしい仕事をしている』なんて考えているなら、違う。監督はそれを求めている。実際のところ、もっと失点していないことよりも、もっと点を取れていないことの方ががっかりしている。信じられないくらい彼らを叱っているよ。なぜもっといいクロスをボックスに入れられないのか、なぜフィニッシュの質を上げられないのか、なぜボックス際からシュートを打てないのか、なぜもっと得点できないのか。そこだけが、そこそこ戦えるチームになるために欠けているものなんだ」