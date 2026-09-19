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デイビッド・モイーズ監督、好調な無敗スタートにもかかわらずエヴァートンの欧州大会出場権について語ることを拒否
エバートン、無敗スタートを維持
エヴァートンはプレミアリーグで素晴らしいスタートを切った。イプスウィッチにホームで1-0の勝利を収め、開幕から5試合を終えて無敗を維持している。ティエルノ・バリーが前半11分のゴールで決勝点を挙げ、今季の得点数を5に伸ばした。
この結果、クラブは勝ち点9で順位表の5位につけているが、モイーズは欧州カップ戦出場への期待を強く否定している。「今年はそういう言葉は使わない」とモイーズはきっぱりと語った。「少なくとも君たちメディアの前では言わない。それは間違いない。なぜなら、我々はまだ準備を進めている段階で、できる限りのベストを尽くせるようにしなければならないからだ」
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モイーズが昨季を振り返る
モイーズが慎重な姿勢を示す背景には、前季終盤の苦い結末がある。エヴァートンは3月にチェルシーを3-0で下した時点でチャンピオンズリーグ出場圏入りへ向かっていたが、その後のラスト7試合で勝利なしに終わった。最終的には13位でシーズンを終え、欧州大会出場も惜しくも逃した。
現在の自身のスタンスについて、モイーズは次のように説明した。「昨年はああいう言葉を口にするのを楽しんでいた。自分たちがやってきたことを考えてみればいい。私が1月［2025年］に来た時には降格圏レベルのチームだったが、そこから抜け出して試合に勝った。さらに12人、13人の新加入選手が来なければならなかった……。でも選手たちは本当によくやってくれていたし、私も本当にチャンスがあると信じ始めていた。だから、ああいう感じになれたんだ」
攻撃面の改善が求められる
エバートンは直近7試合で5試合のクリーンシートを記録するなど粘り強い守備を誇っているが、モイーズは攻撃面の出来に強い不満を抱いている。ベトが去り、主力の攻撃的MFイリマン・エンディアイェがマンチェスター・シティに加わったことで、認められたストライカーはバリーだけとなっている。イプスウィッチ戦では21本のシュートを放ったものの、枠内はわずか2本だった。
モイーズはその苛立ちを明確にした。「『何試合かやって、俺たちは素晴らしい仕事をしている』なんて考えているなら、違う。監督はそれを求めている。実際のところ、もっと失点していないことよりも、もっと点を取れていないことの方ががっかりしている。信じられないくらい彼らを叱っているよ。なぜもっといいクロスをボックスに入れられないのか、なぜフィニッシュの質を上げられないのか、なぜボックス際からシュートを打てないのか、なぜもっと得点できないのか。そこだけが、そこそこ戦えるチームになるために欠けているものなんだ」
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エヴァートンの次は何か。
エヴァートンは高い士気でインターナショナルブレイクに入るが、モイーズ監督はこの中断期間を攻撃面の改善に充てることになるのは間違いない。チームはこの中断中に休養を取った後、10月11日にハル・シティと対戦するプレミアリーグでの戦いに戻る。その後、月末にはカラバオカップ16強の重要な一戦として、ホームでニューカッスルと対戦する。
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