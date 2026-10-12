Getty/GOAL
翻訳者：
デイビッド・シーマン×ジョーダン・ピックフォード！ 両者との共通点が指摘されるジェームズ・トラフォード、4000万ポンドのGKがリーズで初めて厳しい問いに直面
- Getty
リーズは2026年夏、トラフォードをクラブ史上最高額で獲得した。
リーズは彼を最も手の込んだ補強として迎えた。2026年夏、プレミアリーグのライバルクラブと高額の移籍取引で合意してのことだった。マンチェスターの名高いアカデミー出身の彼にとって、エティハド・スタジアムでの2度目の在籍は忘れたいものとなっていた。
シティでは、ジャンルイジ・ドンナルンマという強力な存在に阻まれて出場機会が限られていたため、トラッフォードは新たな挑戦と再出発を選んだ。
ウェスト・ヨークシャーでは歓迎され、トラッフォードはダニエル・ファルケが組み立てるトップリーグでのチームの重要な一員と見なされた。自信に満ちたトラッフォードは新天地にすぐなじみ、イングランド代表での出場数も増やした。しかし、アーセナルに1-2で敗れた試合の後には、疑問の声も上がった。トラッフォードはリッカルド・カラフィオーリの比較的勢いのないシュートを防げず、はじき損ねたボールを自らのゴールのネット上部に入れてしまった。
トラフォードが元イングランド代表GKシーマンと似ている点
トラフォードの評価を問われた元リーズ・ユナイテッドの選手、キルガロンは、GOALの独占取材で、英国で認可されたカジノの独立系比較サイトとの提携のもと、こう語った。「今でも彼は本当に素晴らしい補強だと思う。今季、リーズ・ユナイテッドの勝ち点をかなり救ってくれるはずだ」
「彼は好きだよ。個性的な選手だと思う。GKはみんなどこか少し変わっているだろう？ でも、彼は本当に個性的だし、自信もある。セーブをする姿は、少しデイビッド・シーマンを思い出させる。シーマンは見事なセーブをしても、いとも簡単に見せていた。トラフォードもよく似ていると思う。ポニーテールもしているし、ほとんどそっくりだよ！」
「ただ、アーセナル戦の1失点目は、本人にとって悔しいはずだ。あれは絶対に止めなければいけない。でも、彼なら引きずらずに前へ進めると思う。リーズ・ユナイテッドも、まったく引きずるべきではない」
- Getty
トラフォードはピックフォード、ラムズデールと性格面で共通点があるのか？
トラフォードも、イングランド代表のGK仲間であるピックフォードやアーロン・ラムズデールと同じように、集中力を保つには常に試合に深く関わる必要があるのかと問われたキルガロンは、こう付け加えた。「リーズ・ユナイテッドの試合は何度も見てきた。彼についてはもう少し見る必要があるかもしれないが、その見方も悪くない。
彼はいくつかインタビューを受けていて、常に気にかけてもらう必要がありそうな、少し個性的な人物という印象を受けた。集中力を保つために、サイドラインからGKコーチに働きかけてもらう必要があるのかもしれない。GKとしてはまだ若いだろう？ まだ時間はあるし、いずれ身につくと思う。
ピッチ上で集中力を保つことは非常に重要だ。特にプレミアリーグではね。アーセナル戦でのあのミスは、彼が優れたGKではないからではなく、集中力が少し途切れたからに違いない。言いたいことは分かるが、彼にはこれから長い間、イングランド代表の正GKを務める可能性があると思う」
元マンチェスター・シティGKのトラフォード、まだ比較的経験が浅い
高額な移籍金で移籍し、規模の大きなクラブでもプレーしてきたとはいえ、トラッフォードはまだ24歳で、プレミアリーグでの出場はわずか38試合だ。そのうち28試合はバーンリーで記録したものだ。同クラブは2023-24シーズンに降格している。この点を押さえておく必要がある。
キルガロンは続けた。「経験が必要なんだ。今、彼はリーズ・ユナイテッドでプレーしている。エランド・ロードで隔週のようにプレーするのは簡単じゃない。彼は若く、経験もそれほど豊富ではない。バーンリーでプレーしていた時は、しょっちゅうゴールからボールを拾っていたじゃないか。腰を悪くしていたよ！
「試合を重ねれば、もっと良くなると思う。プレミアリーグでの出場はまだ50試合に満たないのに、イングランド代表入りに近づき、リーズ・ユナイテッドでプレーしている。その試合数でそこまで来ているのだから、何かを正しくやっているんだ。
「注目を集めているし、練習でも何かを正しくやっているんだろう。だから彼には非常に大きな将来性があると本当に思う。獲得額は4000万ポンドだったと思う。2年後には格安だったと言われるはずだ。素晴らしい補強になると思う」
- Getty
リーズ、2026-27シーズンに欧州大会出場争いへ加わることを目指す
リーズがエミレーツ・スタジアムで喫した敗戦は、今季プレミアリーグでの初黒星だった。6試合で勝ち点9を獲得し、順位は7位を維持している。
トラッフォードを含む補強が功を奏していることもあり、2027年の欧州大会出場権獲得を目指せるとの声も上がっている。リーズの最後の砦であるトラッフォードが計画通りに成長を続ければ、その挑戦で中心的な役割を担うはずだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。