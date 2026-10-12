リーズは彼を最も手の込んだ補強として迎えた。2026年夏、プレミアリーグのライバルクラブと高額の移籍取引で合意してのことだった。マンチェスターの名高いアカデミー出身の彼にとって、エティハド・スタジアムでの2度目の在籍は忘れたいものとなっていた。

シティでは、ジャンルイジ・ドンナルンマという強力な存在に阻まれて出場機会が限られていたため、トラッフォードは新たな挑戦と再出発を選んだ。

ウェスト・ヨークシャーでは歓迎され、トラッフォードはダニエル・ファルケが組み立てるトップリーグでのチームの重要な一員と見なされた。自信に満ちたトラッフォードは新天地にすぐなじみ、イングランド代表での出場数も増やした。しかし、アーセナルに1-2で敗れた試合の後には、疑問の声も上がった。トラッフォードはリッカルド・カラフィオーリの比較的勢いのないシュートを防げず、はじき損ねたボールを自らのゴールのネット上部に入れてしまった。