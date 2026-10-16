記者会見でモイーズ監督は、ヒル・ディッキンソン・スタジアムでの続投に向けた契約延長交渉が停滞していると認めた。フリードキン・グループは先週、クラブを買収してから2年もたたないうちに、経営権を握る株式を売却する意向を発表し、サッカー界を驚かせた。

契約最終年を迎えているモイーズ監督は、こう説明した。「夏の間は何度も話し合いが行われていた。ただ、今の状況を受けて、物事を整理しようとする中で、交渉が少し停滞しているのかもしれない」