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デイヴィッド・モイーズ監督、フリードキン・グループの衝撃的な売却発表を受け、エヴァートンとの契約延長交渉が停滞していると明かす
契約交渉が一時停滞
記者会見でモイーズ監督は、ヒル・ディッキンソン・スタジアムでの続投に向けた契約延長交渉が停滞していると認めた。フリードキン・グループは先週、クラブを買収してから2年もたたないうちに、経営権を握る株式を売却する意向を発表し、サッカー界を驚かせた。
契約最終年を迎えているモイーズ監督は、こう説明した。「夏の間は何度も話し合いが行われていた。ただ、今の状況を受けて、物事を整理しようとする中で、交渉が少し停滞しているのかもしれない」
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監督にとって予想外の展開
オーナー側の決定が下されたタイミングはモイーズ監督にとって予想外だった。本人がその決定を知ったのは、発表当日の朝だったという。エヴァートンには再びピッチ外の不安定さが生じているものの、監督が最も重視するのはピッチ上のことだ。チームはプレミアリーグ開幕から好調を維持し、6試合で2勝4分けと無敗を続けている。
自身が優先することについて、モイーズ監督は「だが、何度も言っているように、私にとってそれが最も重要なことではない。エヴァートンを前進させ、チームを築き上げる努力を続けたい。そして、さらに向上し続けられるかを見ていきたい」と語った。
不確実性の中でも着実な前進
2025年1月にエヴァートンの指揮官に就任して以来、モイーズ監督はチームを着実に前進させてきた。公式戦69試合で26勝21分け22敗を記録。この堅実な基盤がチームの安定につながっている。フリードキン・グループは、新スタジアムへの歴史的な移転を確実にしたことで、ピッチ外でも安定化を実現したと主張している。
ASローマも所有する米国のオーナーグループは、売却に関する助言を得るため、投資銀行のMoelis & Companyを起用した。近年の進歩をさらに発展させられる、ふさわしい運営の担い手からの提案のみを検討すると強調している。
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エヴァートンの今後は？
新たな買い手探しが続く中、エヴァートンは土曜日のプレミアリーグでチェルシーをホームに迎える。厳しい一戦を予想するモイーズ監督は、こう締めくくった。「チェルシーと対戦するときは、いつも好ゲームになる。いつも厳しい試合だった。だが、我々はベストを尽くす。今はかなり良い状態にある。我々自身も良いプレーができている」
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