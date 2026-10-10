フリードキン・グループ（TFG）は、エヴァートンの経営権を握る株式の売却に応じる意向を発表し、サッカー界に衝撃を与えた。2024年12月にファルハド・モシリから同クラブを取得したばかりの米国系オーナーグループは、新たな投資を求めている。

この大きな動きは、プレミアリーグの同クラブを率いてから2年もたたない段階で生じたものだ。TFGは当初、長引く財政難とピッチ外の不安定さに苦しむクラブを安定させるとの約束とともにやって来た。

今季ここまで5試合を終えて7位につけているにもかかわらず、この発表は新たな不透明感を生んでいる。この決定のタイミングは、現監督のモイーズを含め、多くの関係者にとって寝耳に水だった。