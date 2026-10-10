AFP
翻訳者：
デイヴィッド・モイーズは、フリードキン・グループが買収からわずか2年でエヴァートンを売りに出したことに衝撃を受けた
エバートンのオーナー陣がクラブ売却の可能性を検討
フリードキン・グループ（TFG）は、エヴァートンの経営権を握る株式の売却に応じる意向を発表し、サッカー界に衝撃を与えた。2024年12月にファルハド・モシリから同クラブを取得したばかりの米国系オーナーグループは、新たな投資を求めている。
この大きな動きは、プレミアリーグの同クラブを率いてから2年もたたない段階で生じたものだ。TFGは当初、長引く財政難とピッチ外の不安定さに苦しむクラブを安定させるとの約束とともにやって来た。
今季ここまで5試合を終えて7位につけているにもかかわらず、この発表は新たな不透明感を生んでいる。この決定のタイミングは、現監督のモイーズを含め、多くの関係者にとって寝耳に水だった。
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モイーズ、突然の発表に驚きを隠せず
エヴァートンのモイーズ監督は、発表当日の朝までオーナー陣の意向をまったく知らされていなかった。ハル・シティとの次戦を前に、スコットランド人指揮官はこの状況について率直な見解を示した。
「新オーナー体制になって、私は本当に完全にそのプロジェクトの一員だと信じていた」とモイーズ監督は報道陣に語った。「復帰した私の野心は、エヴァートンをかつての水準に戻すことだった。そして、より頻繁にヨーロッパの戦いに挑めるようにすることだ。私たちにとって難しい夏になっている。知ったのは今朝のことだ。少し驚いているかもしれないが、そこまで驚くべきではないのかもしれない」
TFGがスタジアム移転確保を振り返る
短期間の運営期間中、TFGはエバートンの新本拠地ヒル・ディキンソン・スタジアムへの歴史的な移転を成功裏に監督した。オーナー陣は、自分たちの第一の目標は、クラブを財政的に極めて危険な時期から導くことだったと主張している。
オーナー陣は声明で「TFGがエバートンの管理を引き受けた時、クラブはピッチ内外で大きな財政的不確実性と課題に直面していた」と述べた。「その土台が今や安全に整ったことで、エバートンの次の章を検討するのにふさわしい時が来た」
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適切な投資家探し
財政基盤が確立されたと判断されたことで、TFGは今こそ経営の手綱を引き継ぐべき時だと考えている。同グループはイタリアのクラブであるローマとフランスのカンヌも保有しているが、売却プロセスを急ぐことはない。売却に関する助言役として投資銀行『モエリス＆カンパニー』を起用しており、直近の進展をさらに発展させられる適切な引受先からの提案のみを検討する方針だという。TFGは、買い手探しが続く間も、ピッチ内外でエヴァートンを全面的に支援すると約束している。
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