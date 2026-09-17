歴史的勝利の後に語ったインテル・マイアミ共同オーナーのベッカムは、チームのスター選手をすぐさま称賛した。元イングランド代表主将は、メッシの前例のない息の長さと持続する輝きにより、今年のバロンドール最有力候補であることに疑いはないと強調した。

「こうしたことをやってのける彼を見れば、そしてあれだけのワールドカップを戦った彼を見れば、39歳であのレベルのプレーをしている者は誰もいない」とベッカムは語った。「彼はバロンドール候補として考慮されるに値する。私の意見では、受賞すべきだ」

メッシの正確な配球から恩恵を受けて勝利を決定づけたカゼミーロも、ベッカムの見解に同調した。元レアル・マドリーおよびマンチェスター・ユナイテッドMFは、このFWの並外れたキャリアが終盤を迎えている今をかみしめるべきだとサポーターに訴えた。

「これは楽しまなければならない。いつまで見られるか分からないからだ」とカゼミーロは述べた。「彼がフットボールのために成し遂げてきたこと、そして今も続けていることは信じられない。彼は今なお最高だ。ワールドカップでそれを証明し、MLSでも証明し続けている」



