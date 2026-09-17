AFP
翻訳者：
デイヴィッド・ベッカムがリオネル・メッシの9度目のバロンドール受賞を支持、インテル・マイアミのスーパースターはカンペオネス・カップ勝利で歴史的な得点記録に到達
メッシ、インテル・マイアミで100の大台到達
メッシは水曜夜、インテル・マイアミの歴史にさらにその名を刻んだ。クルス・アスルに2-0で勝利したカンペオネス・カップで、ヘロンズでの通算100ゴール目を記録。アルゼンチンの名手はヌー・スタジアムで行われた一戦の24分、ルイス・スアレスの正確なクロスに頭で合わせて先制点を挙げた。
39歳のFWはそこで終わらなかった。アメリカとメキシコのカップ王者同士によるこの試合の終盤にはアシスト役も務めた。メッシは81分にCKを供給し、カゼミーロが力強くネットを揺らして、マイアミにクラブ史上初のカンペオネス・カップ優勝をもたらした。
今回の圧巻のパフォーマンスは、国際舞台でのほろ苦い夏の直後に生まれたものでもある。メッシはアルゼンチンを2026年ワールドカップ決勝へ導き、スペインに敗れるまで8ゴール4アシストを記録していた。
- Getty Images Sport
ベッカムがバロンドール受賞を訴え
歴史的勝利の後に語ったインテル・マイアミ共同オーナーのベッカムは、チームのスター選手をすぐさま称賛した。元イングランド代表主将は、メッシの前例のない息の長さと持続する輝きにより、今年のバロンドール最有力候補であることに疑いはないと強調した。
「こうしたことをやってのける彼を見れば、そしてあれだけのワールドカップを戦った彼を見れば、39歳であのレベルのプレーをしている者は誰もいない」とベッカムは語った。「彼はバロンドール候補として考慮されるに値する。私の意見では、受賞すべきだ」
メッシの正確な配球から恩恵を受けて勝利を決定づけたカゼミーロも、ベッカムの見解に同調した。元レアル・マドリーおよびマンチェスター・ユナイテッドMFは、このFWの並外れたキャリアが終盤を迎えている今をかみしめるべきだとサポーターに訴えた。
「これは楽しまなければならない。いつまで見られるか分からないからだ」とカゼミーロは述べた。「彼がフットボールのために成し遂げてきたこと、そして今も続けていることは信じられない。彼は今なお最高だ。ワールドカップでそれを証明し、MLSでも証明し続けている」
権威ある賞を巡る熾烈な争い
もしバロンドールを9度目の受賞となれば、1956年に『フランス・フットボール』が創設したこの賞の歴史において、メッシが最多受賞選手としてのレガシーをさらに確固たるものにすることになる。2026年の同賞候補30人には、イングランド代表のワールドカップスターであるハリー・ケインとジュード・ベリンガムに加え、レアル・マドリーのFWキリアン・エムバペとヴィニシウス・ジュニオールら、数多くのトップタレントが名を連ねている。
スペインのワールドカップ優勝メンバー6人、そしてパリ・サンジェルマンからの候補者9人を含む欧州の一流スターたちとの熾烈な争いがあるにもかかわらず、大会でのメッシの圧巻の活躍によって、その名は依然として有力候補の議論の中心にある。ベテラン司令塔は現在、ワールドカップ通算21ゴールを記録しており、歴代ランキングではエムバペに次ぐ2位につける一方、アシスト数では単独最多記録を保持している。
このアルゼンチン代表の国内でのパフォーマンスも同様に圧倒的で、インテル・マイアミを支配的な勢力として維持している。アメリカ到着後に達成した100ゴールの節目は、彼がもたらした変革的な影響力を裏付けている。
- Getty Images Sport
アルゼンチン国内への注力
メッシは今後、インテル・マイアミがカンペオネス・カップ制覇の勢いをさらに強めるべく、国内での戦いに再び意識を向けることになる。ベテランFWは、父ホルヘの最近の死去を受けて自身の競技人生の今後を考えていることを認めており、その一つひとつの出場がMLSのクラブにとっていっそう大きな意味を持つ。
サッカー界が10月26日にロンドンで行われるバロンドール70周年記念式典を待つ中でも、メッシの当面の焦点は驚異的なクラブでの好調を維持することにある。8月の代表引退を受け、バロンドール8度受賞のメッシは今やシーズンを力強く締めくくることに完全に集中できる。
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