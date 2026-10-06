負傷離脱中ではあるものの、ケナン・ユルディズは移籍市場の観点でも引き続き注目を集めている。ユヴェントスの背番号10の将来について、Bet365 Newsのインタビューに応じたジャンルカ・ディ・マルツィオが次のように語った。 「今後の移籍市場で起こり得るサプライズのひとつは、ユルディズの将来に関するものかもしれない。昨夏の時点ですでに彼にはオファーや問い合わせが届いていたが、ユヴェントスはそれを一度も検討しなかった」と、TuttoJuve.comが伝えている。さらにその金額は、アーセナルやトッテナムのようなクラブからの3桁のものだった。