負傷離脱中ではあるものの、ケナン・ユルディズは移籍市場の観点でも引き続き注目を集めている。ユヴェントスの背番号10の将来について、Bet365 Newsのインタビューに応じたジャンルカ・ディ・マルツィオが次のように語った。 「今後の移籍市場で起こり得るサプライズのひとつは、ユルディズの将来に関するものかもしれない。昨夏の時点ですでに彼にはオファーや問い合わせが届いていたが、ユヴェントスはそれを一度も検討しなかった」と、TuttoJuve.comが伝えている。さらにその金額は、アーセナルやトッテナムのようなクラブからの3桁のものだった。
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翻訳者：
ディ・マルツィオ「ユルディズ、ユヴェントスが彼を売るとすれば、その金額は1億5000万ユーロに近い額になるだろう」
ディ・マルツィオはさらにこう付け加えた。「ユヴェントスは一度も扉を開いておらず、次の移籍市場でそうするかどうかもまだ分からない。後継者候補としてアラジベゴヴィッチも獲得しているがね。新監督にとっての1億ユーロ、あるいは100億円超級の若手選手は、まさにユルディズになり得ると思う。 もしユヴェントスが彼を売るとすれば、間違いなく3桁の金額になり、その3桁も相当なレベルのものになるだろう。1100万ユーロや1200万ユーロでは決してなく、1億5000万ユーロにより近い額になるはずだ。だから、もし名前を1人挙げるとするなら、移籍の可能性があれば確実に1億ユーロを超えるのはユヴェントスのユルディズだ」。
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