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Spain v Italy - Group C: UEFA EURO 2012Getty Images Sport

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ディ・ナターレ：「ピオ・エスポジトはナポリ出身の9人の選手たちのリーダーであり、今後15年にわたるイタリアの未来を担う存在だ。彼は少しヴァン・バステンを彷彿とさせる」

元代表FWは、インテルの若手センターフォワードを応援している。

トト・ディ・ナターレがピオ・エスポジトを絶賛した。ウディネーゼの元FWは、ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで、インテルのセンターフォワードについて次のように語った。「A代表で5試合に出場してすでに3ゴールを決めているのか？彼はさらに多くのゴールを決めるだろうし、今後15年間彼がイタリアの未来を担う存在になると確信している。ピオは素晴らしい選手だ。彼が今シーズンの活躍を続けていることを嬉しく思う。 セリエA1年目で、すぐにこうした資質を見せ、インテルでレギュラーとなり、代表に招集されるのは容易なことではなかった」。


「彼は常に集中力を切らさず、向上心を持って努力し、強い意欲を持っている。これらは成長し、遠くまで進むための基本的な資質だ。技術的にはヘディングが強く、シュートも素晴らしく、ボールをしっかりとキープし、簡単に動かせない。サッカーのセンスがあり、ペナルティエリア内のスペースを賢く使う。 相手DFにとって彼をマークするのは容易ではない。ワンツーが巧みで、クロスへのポジション取りも的確、動きも素早い。フィレンツェ戦では、先制点に加え、2点目を狙った最後のターンシュートにも感銘を受けた」


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    「ピオ・エスポジトはモンテッラ、私、そしてインモービレにふさわしい後継者か？正直なところ、私は彼を応援しているし、アズーリのユニフォームを着た私たちナポリ人全員よりも、さらに素晴らしい活躍をしてくれることを願っている。私としては彼はインモービレの17ゴールを超えることができると思う。彼にはまだ長いキャリアが待っているからだ。ナポリではサッカーが情熱を持って受け継がれているが、それ以上に個人の資質が重要であり、ピオには本当に並外れた才能がある」。


    「彼とは昨年、ラ・スペツィアでアンドレア・ガッツォーリ会長を訪ねた際に知り合ったんだ。当時、彼と弟のサルヴァトーレの両方がそこでプレーしていた。ピオは素晴らしいストライカーであるだけでなく、しっかりした考えを持ち、地に足のついた青年だとも断言できる。あの時からすでに、彼がビッグクラブのユニフォームを着る運命にあることは見て取れたよ。 私たちはメールのやり取りをしているのですが、インテルがピサで試合をした際、私の娘ディレッタが、インテルファンの彼氏と一緒に彼と写真を撮りに行きました。」


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  • 名だたる比較

    「ピオ・エスポジトはトニに似ているか？ルカと比べると、私の見解では違うと思う。彼の動きは――最大限の敬意を込めて言うが――少しヴァン・バステンを彷彿とさせる」


    ガットゥーゾ？ 私たちは代表チームでチームメイトだったし、人間としても監督としても彼を尊敬している。彼は私たちをワールドカップに戻してくれるのにふさわしい人物だ。ワールドカップイタリアが欠かすことのできない大会だからね。私たちはワールドカップ出場権を得るに値するし、北アイルランドには失うものがないとはいえ、必ず勝ち抜けると思う。私たちは彼らより強い。イタリアはイタリアらしく戦わなければならない」。


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