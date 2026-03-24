ディ・ナターレ：「ピオ・エスポジトはナポリ出身の9人の選手たちのリーダーであり、今後15年にわたるイタリアの未来を担う存在だ。彼は少しヴァン・バステンを彷彿とさせる」

トト・ディ・ナターレがピオ・エスポジトを絶賛した。ウディネーゼの元FWは、『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで、インテルのセンターフォワードについて次のように語った。「A代表で5試合に出場してすでに3ゴールを決めているのか？彼はさらに多くのゴールを決めるだろうし、今後15年間、彼がイタリアの未来を担う存在になると確信している。ピオは素晴らしい選手だ。彼が今シーズンの活躍を続けていることを嬉しく思う。 セリエA1年目で、すぐにこうした資質を見せ、インテルでレギュラーとなり、代表に招集されるのは容易なことではなかった」。





「彼は常に集中力を切らさず、向上心を持って努力し、強い意欲を持っている。これらは成長し、遠くまで進むための基本的な資質だ。技術的にはヘディングが強く、シュートも素晴らしく、ボールをしっかりとキープし、簡単に動かせない。サッカーのセンスがあり、ペナルティエリア内のスペースを賢く使う。 相手DFにとって彼をマークするのは容易ではない。ワンツーが巧みで、クロスへのポジション取りも的確、動きも素早い。フィレンツェ戦では、先制点に加え、2点目を狙った最後のターンシュートにも感銘を受けた」



