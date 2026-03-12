レアル・マドリードの試合の勝者、フェデリコ・バルベルデは、チャンピオンズリーグの華々しい試合の後、偽りの謙虚さを装うことはなかった。 「信じられないほど素晴らしい夜でした。こういう夜は夢に見るものです」と、マンチェスター・シティを3-0（3-0）で下した試合で3ゴールを決めた彼は、Movistarのインタビューでそう語った。後ろでスライディング、中盤で走力勝負、前線で3ゴール：サンティアゴ・ベルナベウで行われた一方的な決勝トーナメント1回戦では、バルベルデはあらゆる場所で活躍した。
「ディ・ステファノ、クロース、ロナウド、ムバペを1人にまとめたような選手」：レアル・マドリードのフェデリコ・バルベルデは、マンチェスター・シティ戦での驚異的な活躍の後、「本当に幸せ」だと語った。
「このような試合を楽しんだのは久しぶりです。 本当に嬉しいですが、何よりもチームが勝ったことが何より嬉しいです」とキャプテンは語った。この勝利は、何よりも彼のおかげだった。スーパースターのキリアン・ムバペとジュード・ベリンガムが不在の中、ウルグアイ人選手はエキサイティングな試合に大きな影響を与え、バイエルン・ミュンヘンとの準々決勝への道を開いた。
「彼は基準だ」とレアルのアルヴァロ・アルベロア監督は称賛した。「レアル・マドリードの選手であるべきすべての要素を、フェデ・バルベルデは備えている」と。スペインのマスコミも彼を称賛した。「彼はアルフレッド・ディ・ステファノ、トニ・クロース、クリスティアーノ・ロナウド、キリアン・ムバペを1人にまとめたような存在だった」とマルカ紙は報じた。
レアル・マドリードのフェデリコ・バルベルデ、華々しい試合にもかかわらず、第2戦に向けて警告「マンチェスターでは非常に厳しい戦いになる」
ガラの開始早々、バルベルデはゴールキーパーにアシストを決めました。ゴールキーパーのティボ・クルトワからのロングボールを受け、ウルグアイ人選手は最初のタッチでディフェンダーを振り切り、2回目のタッチでシティのゴールキーパー、ジャンルイジ・ドンナルンマを空振りさせました。 ヴィニシウス・ジュニアのパスを受けて、彼は2点目を決め、ハーフタイム直前にまたも素晴らしいプレーを見せた。ブラヒム・ディアスのループパスを、バルベルデはペナルティエリア内でシティのディフェンダー、マーク・ゲヒの上を越えてボレーで決めました。また、ヴィニシウスはPKを失敗しました（57分）。
ドイツ記録的な優勝チームとの対戦は、もはや形式的なものに過ぎないようだ。火曜日の夜、バイエルンはアタランタ・ベルガモに6対1（3対0）で圧勝した。準々決勝は4月7日/8日および14日/15日に開催される。
しかし、バルベルデ監督は過信を戒めた。「マンチェスターでの試合は非常に厳しい。0-0 の状況として臨み、懸命に戦わなければならない」と彼は要求した。しかし、彼は率直に認めた。「チームが協力すれば、大きな成果を上げられることを我々は示した」と。
フェデリコ・バルベルデ：今シーズンの成績
使用 39 得点 6 アシスト 12