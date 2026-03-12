「ディ・ステファノ、クロース、ロナウド、ムバペを1人にまとめたような選手」：レアル・マドリードのフェデリコ・バルベルデは、マンチェスター・シティ戦での驚異的な活躍の後、「本当に幸せ」だと語った。

「このような試合を楽しんだのは久しぶりです。 本当に嬉しいですが、何よりもチームが勝ったことが何より嬉しいです」とキャプテンは語った。この勝利は、何よりも彼のおかげだった。スーパースターのキリアン・ムバペとジュード・ベリンガムが不在の中、ウルグアイ人選手はエキサイティングな試合に大きな影響を与え、バイエルン・ミュンヘンとの準々決勝への道を開いた。

「彼は基準だ」とレアルのアルヴァロ・アルベロア監督は称賛した。「レアル・マドリードの選手であるべきすべての要素を、フェデ・バルベルデは備えている」と。スペインのマスコミも彼を称賛した。「彼はアルフレッド・ディ・ステファノ、トニ・クロース、クリスティアーノ・ロナウド、キリアン・ムバペを1人にまとめたような存在だった」とマルカ紙は報じた。