ディ・ジェンナーロ氏：「選手たちがスパレッティを代表から追い出した。彼は自分のエゴをコントロールできない」

「私たちのリーグでは審判について非常に多くの議論がなされていますが、これはここ3ヶ月ほど混乱があったことも一因です。大まかに言えば、腰を据えて具体的に話し合い、有能な人々の知見を活かし、一連の改革を行う必要があります。まず第一に、外国人選手の数を減らすべきです。彼らは全体の70％近くを占めています。 そして、非常に綿密な分析を行うべきですが、おそらくそのような分析は決して行われないでしょう。信じられないようなデータをお伝えしてもいいですか？イタリアの5部リーグであるエッセルレンツァでは、フォワードの80％が外国人です。 私は外国人選手に反対しているわけではありません。むしろ、繰り返しになりますが、モドリッチやデ・ブライネのような選手がやってくることは、イタリアサッカー全体にとって良いことだと度々述べてきました。モドリッチはミランで素晴らしい活躍を見せていますし、練習中でも並外れたプレーをしていると聞きました。そして、デ・ブライネが残留すれば（そうなることを願っていますが）、ナポリで今後さらに強くなるでしょう。