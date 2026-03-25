元サッカー選手で、現在はテレビのタレントとして活躍するアントニオ・ディ・ジェンナーロ氏が、Fanpage.itの取材に対し、イタリア代表について次のように語った。「確かに我々は苦境にあり、主要5リーグの中でも勢いを失っている。間違いなく、我々はフィジカル面でのトレーニングに重点を置きすぎているし、相手選手を抜き去る能力を持つ選手を見つけるのにも苦労している。これは特にイタリア人選手に当てはまる。 最大のポイントは、今日ではユース部門においても戦術面への取り組みが重視されていることだ。具体的な変革を決断しなければ、我々のサッカーは向上しない」。
翻訳者：
ディ・ジェンナーロ氏：「選手たちがスパレッティを代表から追い出した。彼は自分のエゴをコントロールできない」
外国人選手が多すぎる：イタリアサッカーを再興するには
「私たちのリーグでは審判について非常に多くの議論がなされていますが、これはここ3ヶ月ほど混乱があったことも一因です。大まかに言えば、腰を据えて具体的に話し合い、有能な人々の知見を活かし、一連の改革を行う必要があります。まず第一に、外国人選手の数を減らすべきです。彼らは全体の70％近くを占めています。 そして、非常に綿密な分析を行うべきですが、おそらくそのような分析は決して行われないでしょう。信じられないようなデータをお伝えしてもいいですか？イタリアの5部リーグであるエッセルレンツァでは、フォワードの80％が外国人です。 私は外国人選手に反対しているわけではありません。むしろ、繰り返しになりますが、モドリッチやデ・ブライネのような選手がやってくることは、イタリアサッカー全体にとって良いことだと度々述べてきました。モドリッチはミランで素晴らしい活躍を見せていますし、練習中でも並外れたプレーをしていると聞きました。そして、デ・ブライネが残留すれば（そうなることを願っていますが）、ナポリで今後さらに強くなるでしょう。
スパレッティが解任された
「練習で良いパフォーマンスを発揮できなければ、試合でも良い結果を出せない。重要なのは、選手たちは練習でも楽しむべきだということだ。楽しめなければ、厳しいものになる。欧州選手権を制した代表チームは、楽しんでいた。スパレッティ監督は、代表チームの選手たちに追い出された。なぜなら、スパレッティは間違いなく偉大な監督だが、自身のエゴをコントロールし、選手たちをうまく扱う術を知っていなければならないからだ」
スパレッティは好感度を上げようとしているが……
「スパレッティは完全に追い出されたな。ここに書き留めておくよ、僕だってドイツにいたんだ（ユーロ2024のこと、編注）。彼も少し自業自得なところがある。スパレッティは偉大な監督で、こうした冗談を言って親しみやすさを演出しようとしているけど、選手たちにいつも理解されるとは限らない。彼とは昔から知り合いで、フィオレンティーナのユース時代には一緒にプレーしたこともある。 ピッチ上ではナンバーワンだが、ピッチ外でのコミュニケーション能力はそれほどでもない。とはいえ、ユヴェントスでは素晴らしい仕事をしている。ユヴェントスの選手層を見て、どれだけの選手がユヴェントスにふさわしいと思うか？ 少ないね。僕にとっては、イルディズとブレマーだけだ。」