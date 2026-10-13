ディ・カーニオ「インテルはイタリアで圧倒的すぎる。ほぼチャンピオンズリーグだけに集中できる」

インテルは、2026/2027シーズンのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2戦でクラブ・ブルッヘと対戦する。パルマを相手にリーグ戦で圧倒的な試合を見せた後に迎える一戦で、インテルの欧州での戦いにおいて早くも重要な試合となる。
そのリーグ戦について、Skyのスタジオに出演したパオロ・ディ・カーニオは、インテルの連覇に向けてすでに流れは決まっており、キヴ監督と選手たちはチャンピオンズリーグに100％集中できるほどだとみている。
インテルは、2026/2027シーズンのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2戦でクラブ・ブルッヘと対戦する。パルマを相手にリーグ戦で圧倒的な試合を見せた後に迎える一戦で、インテルの欧州での戦いにおいて早くも重要な試合となる。
そのリーグ戦について、Skyのスタジオに出演したパオロ・ディ・カーニオは、インテルの連覇に向けてすでに流れは決まっており、キヴ監督と選手たちはチャンピオンズリーグに100％集中できるほどだとみている。
「このチームは今や信頼できる。昨年、キヴはこのチームを作り上げ、以前にはなかったほど全員に出場機会を与えた。他の選手も出場していたかもしれないが、機会はずっと少なかった。ホームなら、絶対的な主力ではない選手を7～8人起用する余裕がある」
「今日はチャンピオンズリーグの2試合目で、勝たなければならないと分かっている。チャンスを逃す恐れがある。インテルにとって非常に重要な試合だ。まだ2試合目にすぎないが、重要なんだ。今日の勝ち点3は、彼らが取り組んでいることを自信を持って続けるために必要だ」
「イタリアではインテルが圧倒的な強さを見せている。油断していいと言うつもりはないが、それほどまでに圧倒的だ。チャンピオンズリーグで大きなことを成し遂げたいなら、力強く攻め始めなければならない」
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「パフォーマンスの面では、インテルはレアル・マドリーを相手に、国際舞台にふさわしい重要な試合をした。互角に渡り合ったが、その後、このレベルでは許されないミスの代償を払った。そうしたミスはリーグ戦でも時折見られた。最初から精神面でバランスの取れた姿勢が必要だ」