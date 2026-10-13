ディ・カーニオ「インテルはイタリアで圧倒的すぎる。ほぼチャンピオンズリーグだけに集中できる」

インテルは、2026/2027シーズンのチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2戦でクラブ・ブルッヘと対戦する。パルマを相手にリーグ戦で圧倒的な試合を見せた後に迎える一戦で、インテルの欧州での戦いにおいて早くも重要な試合となる。

そのリーグ戦について、Skyのスタジオに出演したパオロ・ディ・カーニオは、インテルの連覇に向けてすでに流れは決まっており、キヴ監督と選手たちはチャンピオンズリーグに100％集中できるほどだとみている。