パオロ・ディ・カーニオが、元FWで現在はSkyの解説者として、Corriere della Seraのインタビューに応じ、セリエA開幕まで2週間を切る中、イタリアリーグのビッグクラブや一部の個々の選手について見解を語った。
レオンとミラン
「なぜ彼はいい試合を4試合した後に止まってしまうのか、と私たちはいつも問い続けている。残るのか去るのか、彼について語り続けている。監督が代わっても、彼の態度はいつも同じだ。アモリムは彼に楽しむべきだと言っている。だが、もうやめよう。ピッチの上で誰が楽しんでいるんだ？ 汗をかき、働き、走り、そして何より犠牲を払うんだ。勝てば喜ぶことはできるが、楽しむというのは別の話だ。サッカーは仕事であって、1日に2、3時間トレーニングするだけではない。そこには多くの要素から成る文化があり、何よりまず、ルールを与え、それを守らせるのがうまいクラブが必要なんだ。サッカーは別世界ではないし、金は関係ない」
アモリム
「間違いなく新進気鋭の優れた指揮官の一人だが、やるべきことは非常に多い。昨年のマンチェスター・ユナイテッドでの彼の態度には驚かされた。就任してすぐ、規律上の理由でラッシュフォードをチーム構想から外した。強硬姿勢を取ろうとしたんだ。重要な歴史を持つクラブに対して真っ向から対立した。そしてその後、メイヌーも外した。私は正しいとは思わなかった。今はレオンは楽しむべきだと言っている……理解できない。音楽やファッションショーも含まれているのか？」