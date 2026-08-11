順位予想

「インテルが抜け出していて、その次にユヴェントスとナポリ、さらにその後にミランとローマだ」





インテル

「より大きな自覚があり、チームも強い。インテルの価値はクラブにある。役割が明確で、それぞれが自分の職務を果たしている。キヴは有利なスタートを切っている。ビッグクラブが監督を代え、形を整えなければならないからだ。彼にはすでにそれがある」





アッレグリとナポリ

「彼はコンテのメソッドで疲弊したチームを引き継ぐが、マネジメントを心得ていて、対話にも前向きだ。怒鳴ることなく仕事をする。二正面作戦を戦うには、まだ何かが足りない」





コモ

「ファブレガスは消耗の激しいサッカーをする。縦への速さ、ポゼッションだ。チャンピオンズリーグはエネルギーを奪うし、彼にとっても初めての経験だ。上位8位で戦うこと（出場権獲得へ）は良いテストになる。みんなにとって新しいことだ」





スパレッティ

「感覚をつかんだ。今は移籍市場でも主役になっている。ナポリと同じく、インテルの対抗馬としてスタートする」





マンチーニのイタリア代表監督就任

「私はかなり前から彼を支持する考えを示していた。勝ち方を知っている人物だ。『国家への重大な裏切り』などという話を聞いて腹が立ったよ。冗談だろう？ この国では強盗や殺人犯には更生の機会が叫ばれるのに、マンチーニはサウジアラビアへ行ったという理由で名誉回復も許されないのか？ 問題は別にある。私はもう帰属意識というものについて語られるのを聞かない。ボスニア戦は人生を懸けた試合であるべきだったのに、私たちはただ出勤の打刻をしに行ったようなものだった」



