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Goal.com
ライブ
Di Canio Leao Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ディ・カーニオ「アッレグリはコンテによって消耗し切ったナポリを手にする。レアオはピッチで楽しむべき？ もうそんな話はやめよう」

セリエ A
ACミラン
ナポリ

元ストライカーがセリエAの主役たちについて語る

パオロ・ディ・カーニオが、元FWで現在はSkyの解説者として、Corriere della Seraのインタビューに応じ、セリエA開幕まで2週間を切る中、イタリアリーグのビッグクラブや一部の個々の選手について見解を語った。


レオンとミラン

「なぜ彼はいい試合を4試合した後に止まってしまうのか、と私たちはいつも問い続けている。残るのか去るのか、彼について語り続けている。監督が代わっても、彼の態度はいつも同じだ。アモリムは彼に楽しむべきだと言っている。だが、もうやめよう。ピッチの上で誰が楽しんでいるんだ？ 汗をかき、働き、走り、そして何より犠牲を払うんだ。勝てば喜ぶことはできるが、楽しむというのは別の話だ。サッカーは仕事であって、1日に2、3時間トレーニングするだけではない。そこには多くの要素から成る文化があり、何よりまず、ルールを与え、それを守らせるのがうまいクラブが必要なんだ。サッカーは別世界ではないし、金は関係ない」


アモリム

「間違いなく新進気鋭の優れた指揮官の一人だが、やるべきことは非常に多い。昨年のマンチェスター・ユナイテッドでの彼の態度には驚かされた。就任してすぐ、規律上の理由でラッシュフォードをチーム構想から外した。強硬姿勢を取ろうとしたんだ。重要な歴史を持つクラブに対して真っ向から対立した。そしてその後、メイヌーも外した。私は正しいとは思わなかった。今はレオンは楽しむべきだと言っている……理解できない。音楽やファッションショーも含まれているのか？」


  • 順位予想

    「インテルが抜け出していて、その次にユヴェントスとナポリ、さらにその後にミランとローマだ」


    インテル

    「より大きな自覚があり、チームも強い。インテルの価値はクラブにある。役割が明確で、それぞれが自分の職務を果たしている。キヴは有利なスタートを切っている。ビッグクラブが監督を代え、形を整えなければならないからだ。彼にはすでにそれがある」


    アッレグリとナポリ

    「彼はコンテのメソッドで疲弊したチームを引き継ぐが、マネジメントを心得ていて、対話にも前向きだ。怒鳴ることなく仕事をする。二正面作戦を戦うには、まだ何かが足りない」


    コモ

    「ファブレガスは消耗の激しいサッカーをする。縦への速さ、ポゼッションだ。チャンピオンズリーグはエネルギーを奪うし、彼にとっても初めての経験だ。上位8位で戦うこと（出場権獲得へ）は良いテストになる。みんなにとって新しいことだ」


    スパレッティ

    「感覚をつかんだ。今は移籍市場でも主役になっている。ナポリと同じく、インテルの対抗馬としてスタートする」


    マンチーニのイタリア代表監督就任

    「私はかなり前から彼を支持する考えを示していた。勝ち方を知っている人物だ。『国家への重大な裏切り』などという話を聞いて腹が立ったよ。冗談だろう？ この国では強盗や殺人犯には更生の機会が叫ばれるのに、マンチーニはサウジアラビアへ行ったという理由で名誉回復も許されないのか？ 問題は別にある。私はもう帰属意識というものについて語られるのを聞かない。ボスニア戦は人生を懸けた試合であるべきだったのに、私たちはただ出勤の打刻をしに行ったようなものだった」


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