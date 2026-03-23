ディ・カニオ：「レアオがいないミランはより堅実だ。彼が俺に腹を立ててる？　どうでもいいさ、俺のいとこじゃないんだし。ピオ・エスポジト？　それはまた別問題だ」

「率直に言えば、イタリアで成長したいのであれば、スペインやフランスを見習うべきだ。どのチームにも、世間が常に『そうは言っても、もし彼が……』と言わざるを得ないような選手はいない。 トップレベルのサッカーにおいて、『しかし』という条件付きは、一つあるだけでも多すぎる。彼の場合、常に5〜6個も使ってしまう。イタリアだけかもしれないが、才能が乏しいからか、我々は我慢することに慣れてしまっている。まあ、ミランの事情ではあるが、成長したいのなら、『起き上がる方法も分からない』ような選手を抱えていてはならない。『しかし、しかし、しかし』ばかりでは。移籍金はいくらか？1ユーロなら、まあ試してみるか。800万ユーロなら、契約更新するかどうかは分からない。」





「タレ？ オリンピコでの態度を思い出すと、はっきりしていると思う。彼は真面目な経営者だ。自らサッカーをプレーし、サッカー界で実績を積み、ラツィオを築き上げて好成績を収め、ミランに新たな次元を切り拓こうとしている人物だ。そんな彼が、この態度を受け入れるはずがない。多少の不満はあってもいいが、問題は全体的な姿勢だ。彼にはすべての可能性を秘めているが、もう27歳なのだから。 もし彼が22歳の時より27歳の今のほうが強くなければ、それは価値が下がったということだ。数字は見ていない、重要なのはゴールだ。レアオがいない時の違いがわかるなら話は別だが、彼がプレーしない時の方がミランは堅実だ。8試合で21得点、失点は2だ」。





「彼は俺に腹を立てるだろうか？ だが、そんなことどうでもいい。彼は俺の兄弟でもいとこでもないんだ。他の多くの選手については好意的に話しているし、イルディズは信頼できて真面目だ。俺が話す時は、偉大な選手について話しているんだ。クアルティッチョーロの近所のバーで雑談しているわけじゃない」。





「フォワードとしての役割？ 確かに彼にとっては良いだろう。イタリアではより多くのゴールを決めるからな。問題は、ゴール以外に試合中に何をするか、何を生み出すかだ。だって、もし気乗りしない選手が3ゴールを決めてくれたら、俺はそれを受け入れるだろうが、他のカテゴリーでもそんなことはあり得ない。だが、ミランにはそんな余裕はない。 俺はレアオを責めているわけじゃない。ただ腹が立つんだ。だって結局、俺だってこう思うからな。「身長188センチ、才能もたっぷり」。でも、彼が何を考えているのかと何度も首をかしげてしまう。生まれつきの才能があるから、サッカーなんて普通のことだと思っていて、本当の楽しみはレコーディングスタジオやファッションショーの方なんじゃないか、という印象を受けるんだ。 1ヶ月前、真冬に上半身裸でいるなんて。見た目の問題ではなく、プロとして許容できることなのか疑問に思う。ブランドとの契約は別だ。それは商売だからだ。20分間の写真撮影で金をもらえるなら、構わない。だがファッションショーは……時代は変わった、それは事実だが、規律は変わっていない。 かつては許されたこともあったが、今はアプローチが異なる。だがルールは変わらない。彼にそれを売ってほしくはないと言っているわけではない。もし転機を迎え、私が真っ先に考えを改めることになっても構わない。私はこの才能が最大限に発揮されるのを楽しみにしている。決して期待を裏切らないイルディズのように、その成果は目に見えているのだから」。