「恥ずべきことだ。許せないスキャンダルだ。サッカーには明確なルールがある。退場すれば自動的に出場停止となる。例外は許されない。心底うんざりだ。重大な前例を作ってしまった。ワールドカップの公正性は傷ついた。 私は相手チームを応援しないが、米国がベルギーに負けたのは当然だ。バログンのオウンゴールがあれば面白かった。小賢しい真似をした者への皮肉な報いとしてね」。