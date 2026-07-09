『レプッブリカ』紙がスカイ・スポーツのコメンテーター、パオロ・ディ・カニオ氏にインタビューを行った。イタリア代表の将来について、彼は「マラゴ氏は適任だ。重要な機関とのつながりがあり、コミュニケーション能力も高い。ミラノ・コルティナ大会の開会式での英語スピーチは心を打った。私たちの歴史や文化を称え、真のリーダーの風格を示した」と語った。
Getty Images Sport
翻訳者：
ディ・カニオ氏：「マンチーニ氏を支持する。終身刑受刑者にも再起の機会を与えるのに、彼だけに難色を示すのか？」
マルディーニと新監督
マラゴはマルディーニを待っている。私はパオロの考え方が気に入っている。それは真剣さの表れで、彼は自分の権限を知りたいのだ。マラゴとマルディーニのコンビは理想的だ。監督はマンチーニでもコンテでも良いが、この2人以外を考える必要はない。
マンチーニとコンテ
「現時点ではマンチーニの方が適任だ。彼は若手を指導し、才能を見出す。コンテも優秀だが、日々の積み重ねが必要だ。2023年の退任でマンチーニに不満もあるが、彼は謝罪した。終身刑の受刑者にも再起のチャンスがあるのに、彼にはなぜ難癖をつけるのか？」
バログン事件
「恥ずべきことだ。許せないスキャンダルだ。サッカーには明確なルールがある。退場すれば自動的に出場停止となる。例外は許されない。心底うんざりだ。重大な前例を作ってしまった。ワールドカップの公正性は傷ついた。 私は相手チームを応援しないが、米国がベルギーに負けたのは当然だ。バログンのオウンゴールがあれば面白かった。小賢しい真似をした者への皮肉な報いとしてね」。
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