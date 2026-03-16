ディ・カニオがミランを痛烈に批判：「個性のないチームだ。レアオはただ歩いているだけで、プリシッチはふてくされている」

ディ・カニオがレアオを批判：「ミランはラツィオよりも戦力が劣るチーム相手でも常に苦戦している。特に自分たちから試合を組み立てなければならない時はなおさらだ。レアオはただ歩いているだけで、カウンター時のパス出ししか貢献していない。他の選手が犠牲を払っているのに、70分間もただ歩いている選手を見て、パスを回さないからと怒るなんてあり得ない。これはアッレグリが解決すべき問題だ。 今日、マックス（・ディ・カニオ）は猛烈に怒っている。この不協和音を見ているからだ。ある選手は（プリシッチ、編注）懸命にプレーし、ゲームを繋ごうとしているのに、彼（レアオ、編注）はそうしない……もううんざりだ。俺なら彼を交代させていた」。