スカイの解説者パオロ・ディ・カニオは、『スカイ・カルチョ・クラブ』でラツィオを絶賛した。「これほど熱狂的な観客は圧倒的だ。選手たちの心を満たしてくれた。その姿勢はまるで決勝戦のようだった。共に戦い抜こうという、失われていた闘志が蘇ったのだ。ラツィオはコッパ・イタリアの決勝戦に向け、激しいサッカーを披露した。なぜなら、このようなシーズンにおいて、ある大会の決勝に進出できるというのは、本当に素晴らしいことだからだ」。
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ディ・カニオがミランを痛烈に批判：「個性のないチームだ。レアオはただ歩いているだけで、プリシッチはふてくされている」
レアオへの批判
ディ・カニオがレアオを批判：「ミランはラツィオよりも戦力が劣るチーム相手でも常に苦戦している。特に自分たちから試合を組み立てなければならない時はなおさらだ。レアオはただ歩いているだけで、カウンター時のパス出ししか貢献していない。他の選手が犠牲を払っているのに、70分間もただ歩いている選手を見て、パスを回さないからと怒るなんてあり得ない。これはアッレグリが解決すべき問題だ。 今日、マックス（・ディ・カニオ）は猛烈に怒っている。この不協和音を見ているからだ。ある選手は（プリシッチ、編注）懸命にプレーし、ゲームを繋ごうとしているのに、彼（レアオ、編注）はそうしない……もううんざりだ。俺なら彼を交代させていた」。
個性がない
ディ・カニオはこう続けた。「ミランは個性のないチームだ。私を感動させるモドリッチは別として、デ・ウィンターやレオー、そしてふてくされた様子でパスを受けようとしないプリシッチなど、全体的に個性のないチームだ」。
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