ディーン・ハイセン、レアル・マドリーの背番号4継承に「ふさわしい存在になる」と誓う　レジェンドのセルヒオ・ラモスのユニフォームを引き継ぐ

ハイセンは、この背番号が単に遠い過去のものではなく、バルデベバスでトップチームの環境に溶け込む手助けをしてくれた現代の偉大な選手たちにも受け継がれてきたものだと、すぐに認めた。この番号が空き番になる前に着けていたのは、クラブを去ることを決めた多才なオーストリア人、ダビド・アラバだった。ハイセンは、同じスカッドで過ごした期間におけるアラバの導きを称賛し、そのベテランの影響力は、試合日にピッチ上で観客が目にするものをはるかに超えていたと述べた。

「その後は、もう一人の偉大なサッカー界のレジェンドであるダビド・アラバがこの番号を着けていました。そして、彼と同じロッカールームを共有できたことは私にとって喜びでした。間違いなく、彼はこのスポーツの中で私が出会った最高のチームメートの一人であり、人としても素晴らしい存在でした。彼は常に懸命に取り組み、自身の経験とリーダーシップでみんなを助けようとしていました。この偉大なクラブのクラブ、会長、監督、選手たち、そしてすべてのファンに感謝したいです」とハイセンは述べた。