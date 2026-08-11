Getty Images Sport
翻訳者：
ディーン・ハイセン、レアル・マドリーの背番号4継承に「ふさわしい存在になる」と誓う レジェンドのセルヒオ・ラモスのユニフォームを引き継ぐ
マラガ生まれのDFにとって夢がかなった 순간
マドリーは2026-27シーズンの背番号を正式に発表し、最も大きな変更としてハイセンが象徴的な背番号4を引き継ぐことになった。前季は24番を着けていたハイセンにとって、幼少期の憧れだった選手たちと同じ番号を背負う機会は、ここまでのプロキャリアにおける最高到達点を意味する。とりわけ、彼のルーツがマラガにあり、このシャツを着た最も有名な選手の一人であるイエロとそのつながりを共有していることもあって、その意味はなおさら大きい。
このDFは新たなユニフォーム姿の写真とともに、SNSで心のこもったメッセージを投稿した。「レアル・マドリーでプレーし、背番号4を着けることは、ずっと僕の夢だった。子どもの頃、最大のアイドルはいつもセルヒオ・ラモスだった。この番号を着け、レアル・マドリーと世界のフットボール界における真のレジェンドだった。彼のようになりたくて、SR4のスパイクを履いてプレーしていたことも今でも覚えている。彼の前には、フェルナンド・イエロというもう一人のレジェンドもこの番号を着けていた。彼も僕と同じくマラガ出身なので、僕にとっては特別な意味がある」とハイセンは語った。
- (C)Getty Images
モウリーニョの下で自身の価値を証明する
来る2026-27シーズンは、ハイセンにとって決定的なシーズンになると見られている。首都での1年目には非凡な才能の片りんを見せた一方で、このDFは安定感を欠く場面もあり、最終的にはルイス・デ・ラ・フエンテ率いるスペイン代表のワールドカップメンバーから外れた。しかし、前季終盤の力強いパフォーマンスと、ジョゼ・モウリーニョの厳格なトレーニング体制の下でフルにこなしたプレシーズンによって、本来のベストな姿を取り戻せるのではないかという期待が高まっている。
「このクラブ、会長、監督、選手たち、そしてこの偉大なクラブのすべてのファンに感謝したい。この番号にはレジェンドに彩られた歴史があることを理解しているし、いつの日か、このシャツとこの番号を身に着けるにふさわしかったと人々に思ってもらえるよう、自分自身の物語を刻みたい。分かっているのは、トレーニングでも試合でも、毎日すべてをささげるということだ」と語った。
背番号4が受け継いできた系譜への敬意
ハイセンは、この背番号が単に遠い過去のものではなく、バルデベバスでトップチームの環境に溶け込む手助けをしてくれた現代の偉大な選手たちにも受け継がれてきたものだと、すぐに認めた。この番号が空き番になる前に着けていたのは、クラブを去ることを決めた多才なオーストリア人、ダビド・アラバだった。ハイセンは、同じスカッドで過ごした期間におけるアラバの導きを称賛し、そのベテランの影響力は、試合日にピッチ上で観客が目にするものをはるかに超えていたと述べた。
「その後は、もう一人の偉大なサッカー界のレジェンドであるダビド・アラバがこの番号を着けていました。そして、彼と同じロッカールームを共有できたことは私にとって喜びでした。間違いなく、彼はこのスポーツの中で私が出会った最高のチームメートの一人であり、人としても素晴らしい存在でした。彼は常に懸命に取り組み、自身の経験とリーダーシップでみんなを助けようとしていました。この偉大なクラブのクラブ、会長、監督、選手たち、そしてすべてのファンに感謝したいです」とハイセンは述べた。
- (C)Getty Images
クラブのレジェンドからのお墨付き
このジェスチャーは、現代において背番号4と最も強く結びついている人物の目にも留まった。ラモスは、その背番号を着けてマドリーを4度のチャンピオンズリーグ制覇に導いた主将であり、ハイセンの投稿に激励のメッセージで応じた。伝説的な元主将と台頭する新星のやり取りは、サポーターを喜ばせる“バトン継承”の瞬間となった。ラモスは「幸運を祈るよ、チャンプ。君にもたくさんの喜びをもたらしてくれることを願っている。アラ・マドリー」と記した。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。