ハイセンは、新たに世界王者となったスペインが4-1でクロアチアを一蹴した優勝後初のホームゲームで先発復帰を果たした。若きDFはサンチェス・ピスフアンで、レアル・マドリーのチームメートであるマルク・ククレジャとともに90分間にわたって安定したプレーを披露し、ネーションズリーグで勝ち点3獲得に貢献した。この落ち着いたパフォーマンスは、夏に行われた本大会の最終メンバー入りを逃した苦い失望に対する、個人的に理想的な返答となった。