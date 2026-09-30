ZUMA Press Wire
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ディーン・ハイセンが「とても悲しかった」ワールドカップ落選に言及 スペイン復帰後のクロアチア戦4-1大勝を受けて
若きDFが代表での雪辱を果たす
ハイセンは、新たに世界王者となったスペインが4-1でクロアチアを一蹴した優勝後初のホームゲームで先発復帰を果たした。若きDFはサンチェス・ピスフアンで、レアル・マドリーのチームメートであるマルク・ククレジャとともに90分間にわたって安定したプレーを披露し、ネーションズリーグで勝ち点3獲得に貢献した。この落ち着いたパフォーマンスは、夏に行われた本大会の最終メンバー入りを逃した苦い失望に対する、個人的に理想的な返答となった。
- Sports Press Photo
率直な告白が家族の胸の痛みを明かす
26人のワールドカップメンバーからハイセンを外すというデ・ラ・フエンテの決断は、このセンターバックにとって大きな痛手となっていた。試合終了のホイッスル後、ミックスゾーンで報道陣に対応したハイセンは、こう語った。「かなりつらかった。結局、僕と家族にとってとても悲しい瞬間だった。それでも大事なのは戻ってこられたことだし、ポジティブな面に目を向けないといけない」
歴史的な不在に終止符、再招集へ
今夏のウイセン落選は大きな議論を呼んだ。これにより、スペインのワールドカップメンバーからマドリー所属選手が1人も選ばれない事態となり、これは92年ぶりだった。デ・ラ・フエンテ監督は代わりに、パウ・クバルシ、アイメリク・ラポルテ、エリック・ガルシア、マルク・プビルら別の守備オプションを優先した。ユヴェントスの元センターバックがすぐに先発イレブンへ復帰したことは、同選手が依然として指揮官の長期的な代表構想にしっかり含まれていることを示している。
- AFP
無敗の圧倒的強豪が欧州制覇を狙う
セビージャでの完勝により、スペインの驚異的な無敗記録は40試合に伸び、イングランドとクロアチアを抑えてグループA3首位で勝ち点3差を築いた。デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、土曜日にチェコと対戦し、この組での優位をさらに強固なものにしたいところだ。ハイセンにとって、この圧倒的なパフォーマンスは、熾烈なセンターバック争いの中で自身の立場を改めて示すための絶好の足場となる。
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