ディートマー・ハマン、アーセン・ベンゲルの「まったくもってナンセンスな」オフサイド提案を痛烈批判、試験期間中の「カナダの人々の安全が懸念される」と発言

元チャンピオンズリーグ優勝者は、この提案がVARを巡る不満を実際に解決するものではなく、単に論争の焦点を移すだけだと結論づける。戦術的に完璧な0-0の引き分けの美しさが、人工的なエンターテインメントに取って代わられ、永遠に失われる危険性があると彼は主張する。

「弱小チームが強豪を倒せる公平な土俵が欲しい。これは強豪クラブや強豪国に有利に働くだけで、まったくのナンセンスだ」と彼は付け加えた。「明らかに、この案でも同じ論争が起きるだろう。本質は変わらないからだ。違いはゴールが増えることだが、私はそれに賛成できない。守備陣にもチャンスを与えるべきだ」

北米での試験導入は、オフサイド法の将来を検討するFIFAによって引き続き監視される。一方、守備の精神を犠牲にしてまで試合にさらなる得点を求めるべきか否か、議論は激しさを増している。