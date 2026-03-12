Getty
翻訳者：
ディートマー・ハマン、アーセン・ベンゲルの「まったくもってナンセンスな」オフサイド提案を痛烈批判、試験期間中の「カナダの人々の安全が懸念される」と発言
ハマン、ルール変更を「ナンセンス」と非難
サッカー界では現在、競技規則の抜本的変更が議論されている。FIFAグローバルフットボール開発責任者のウェンガーは「クリア・デイライト」オフサイドルールを提案。これは選手全体が最終ラインの守備選手より前方に位置する場合のみオフサイドと判定されるルールだ。
このルールは今シーズン、カナダ・プレミアリーグで試験導入される予定だが、この動きに対しハマンは痛烈な批判を表明している。元ドイツ代表選手は、この変更が根本的に欠陥があると主張し、ディフェンダーに必要な保護を剥奪し、サッカーを「美しいゲーム」ではなくバスケットボールのような得点の多いスポーツに変えてしまう危険性があると指摘している。
- Getty Images Sport
元リバプール選手がディフェンダーを危惧
ハマンは、この変更が守備ラインを維持しようとする選手たちに不可能な状況を生み出すと断言し、新ルールを「まったくのナンセンス」と主張している。ボイル・スポーツの取材に対し、彼は次のように語った。「カナダの選手たちが気の毒だ。これはまったくのナンセンスだと思う。 ディフェンダーにチャンスを与えねばならない。昔は同じ高さならオフサイドだった。センターフォワードに対しては同じ高さでもオフサイドにならないよう変更された。今や、たとえ足が後ろに引けていても、1ヤードあるいは1.5ヤード前方に走りながら位置していればオフサイドにならない可能性がある」
「走っている最中に1ヤード前でも、0.5秒後にはディフェンダーから5ヤード離れている可能性もある。ハンドルールのせいでペナルティーが増えるだけなのに、こんなルールはまったくのナンセンスだ」 ハンドの判定基準もめちゃくちゃだ。細かい点を修正しようとするたびに、ルールは複雑化し混乱を増す。審判でさえ、ハンドの判定やペナルティの適用タイミングを把握できていない場面がある」
エリートチームにとっての利点
審判陣の技術的困難以上に、ハマンが懸念しているのは競技の公平性だ。新ルールにより、強豪チームと弱小チームとの差がさらに広がるだろうと彼は考えている。優位なチームは守備ラインの裏のスペースをこれまで以上に容易に突けるようになるからだ。
「これは強豪チームに有利に働く。相手陣内でプレーする機会が増えるからだ」とハーマンは指摘する。「強豪チームが最終20ヤード（約18メートル）に30回侵入する場面が増える一方、弱小チームは10回か5回に留まる。明らかに強豪優遇だ。こんな光景を望むか？ いや、私は望まない」
- Getty Images Sport
弱者の死？
元チャンピオンズリーグ優勝者は、この提案がVARを巡る不満を実際に解決するものではなく、単に論争の焦点を移すだけだと結論づける。戦術的に完璧な0-0の引き分けの美しさが、人工的なエンターテインメントに取って代わられ、永遠に失われる危険性があると彼は主張する。
「弱小チームが強豪を倒せる公平な土俵が欲しい。これは強豪クラブや強豪国に有利に働くだけで、まったくのナンセンスだ」と彼は付け加えた。「明らかに、この案でも同じ論争が起きるだろう。本質は変わらないからだ。違いはゴールが増えることだが、私はそれに賛成できない。守備陣にもチャンスを与えるべきだ」
北米での試験導入は、オフサイド法の将来を検討するFIFAによって引き続き監視される。一方、守備の精神を犠牲にしてまで試合にさらなる得点を求めるべきか否か、議論は激しさを増している。
広告