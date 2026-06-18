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ディートマール・ハマンは、W杯クロアチア戦でイングランド主将ハリー・ケインが2得点を挙げたにもかかわらず、「まだ判断は保留」と奇妙な主張をした。
ハマンは、強豪相手でのケインの影響力を疑問視している。
北米開催のグループL初戦後、ハマンはフォワードの国際舞台での実績を辛辣に評価した。ドイツ人解説者は、32歳の選手がノックアウトステージで強豪相手に真価を示す必要があると主張した。
RTE Sportのインタビューでハマンはこう語った。「彼はグループステージで8得点した――チュニジア戦2点、パナマ戦3点、コロンビア戦PK1点。キャプテンとしてノックアウトステージで得点が求められる。まだ判断は保留だ。 フランスやブラジル相手にそれをできるか、まだ分からない」
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スリー・ライオンズはスピード不足が懸念されている。
ハマンは、大会終盤はカウンターで勝敗が決まることが多いと指摘し、ケインがその戦術に合うかどうか懸念を示した。スピード不足が、ノックアウトステージで優勝候補と戦う際の弱点になると述べた。
ハマンはこう説明する。「彼は大量得点を挙げるが、ミュンヘンではどのセンターフォワードでも決める。25ゴールだろうが35ゴールだろうが、チームは優勝する。この大会には彼より起用したいセンターフォワードが何人もいる。トーナメントではカウンターで得点する場面もあるが、彼には難しい。 どこかの時点でスピードが必要になるが、彼にはそれが全くない。彼のフィニッシュ能力は世界最高かもしれないが、ドイツやブラジル、フランスを相手にそんなポジションに立てるか？私はあまり確信が持てない」
ダラスで記録の歴史を塗り替える
イングランドの主将は前半、PKとヘディングで2得点を挙げ、チームをリードした。後半はトーマス・トゥヘル率いるチームがクロアチアを圧倒し、ジュード・ベリンガムとマーカス・ラッシュフォードの追加点で勝利を確定した。
この2得点で彼のW杯通算得点は9、10点となり、ゲイリー・リネカーの代表記録に並んだ。また、2026年大会の得点王争いでも初戦を終えたキリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランドと並んだ。アルジェリア戦でハットトリックを達成したリオネル・メッシのすぐ後ろに位置している。
- AFP
トゥヘル監督のハーフタイムの激励が、後半の猛攻のきっかけとなった
イングランドは前半、マーティン・バトゥリーナとペタル・ムサのゴールで2度リードを許した。しかし新監督トーマス・トゥヘルはハーフタイムにチームを鼓舞し、後半は圧倒的な支配力を引き出した。
ケインは、後半開始前にドイツ人監督の戦術が選手たちのマインドを変えたと明かした。「彼は『束縛を解き放て。落ち着け。何に怯えている？ 進め』と言った」と主将は語り、「『最悪何が起こる？ 僕たちがどんなチームか、世界に示そう』と続けた」
ストライカー、激化するゴールデンブーツ争いに応える
ケインは、長い準備期間を経て北米での試合開始直後から好調なスタートを切る重要性を強調した。このフォワードは、大会に他の世界クラスFWが集まることで、自身のプレーがさらに向上すると語った。
ダラスでの試合後、記者団に「ストライカーとしてできるだけ早く得点を挙げたかった」と明かし、「競争があるからこそ自分のレベルも上がる。ワールドカップは最高の選手たちが最高レベルでプレーする場だ」と語った。