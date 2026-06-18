ハマンは、大会終盤はカウンターで勝敗が決まることが多いと指摘し、ケインがその戦術に合うかどうか懸念を示した。スピード不足が、ノックアウトステージで優勝候補と戦う際の弱点になると述べた。

ハマンはこう説明する。「彼は大量得点を挙げるが、ミュンヘンではどのセンターフォワードでも決める。25ゴールだろうが35ゴールだろうが、チームは優勝する。この大会には彼より起用したいセンターフォワードが何人もいる。トーナメントではカウンターで得点する場面もあるが、彼には難しい。 どこかの時点でスピードが必要になるが、彼にはそれが全くない。彼のフィニッシュ能力は世界最高かもしれないが、ドイツやブラジル、フランスを相手にそんなポジションに立てるか？私はあまり確信が持てない」