ディマルコ「チャンピオンズリーグかスクデットか？ どちらも選ばない。新たなタイトルが欲しい」

ジェントルマン・フェアプレー賞の壇上で、とりわけ2025-2026シーズンの見事な1年を評価されて表彰を受けたインテルのフェデリコ・ディマルコは、ロベルト・マンチーニ率いるイタリア代表の招集を欠場する原因となった膝の問題をすでに克服したこと、そして新たなタイトル獲得につながるシーズン後半戦をすでに見据えていることを認めた。さらに、チャンピオンズリーグとセリエA優勝の間で、現セリエAのMVPはどちらかを選ぶつもりも、限界を設けるつもりもない。