ジェントルマン・フェアプレー賞の壇上で、とりわけ2025-2026シーズンの見事な1年を評価されて表彰を受けたインテルのフェデリコ・ディマルコは、ロベルト・マンチーニ率いるイタリア代表の招集を欠場する原因となった膝の問題をすでに克服したこと、そして新たなタイトル獲得につながるシーズン後半戦をすでに見据えていることを認めた。さらに、チャンピオンズリーグとセリエA優勝の間で、現セリエAのMVPはどちらかを選ぶつもりも、限界を設けるつもりもない。
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翻訳者：
ディマルコ「チャンピオンズリーグかスクデットか？ どちらも選ばない。新たなタイトルが欲しい」
アシスト記録？ 私には得点するFWがいる
「昨季のアシスト記録？ いつも言っているように、個人の結果はチームの結果から生まれるものだ。多くのアシストを記録するには、多くのゴールを決めるFWが必要になる。自分はチームに4人の優秀なFWがいるという幸運に恵まれている。この記録をうれしく思うよ」
「リーグ戦かチャンピオンズリーグか？ 私は選ばない」
「今は現在に目を向け、新たな目標と新たなタイトルのことを考えている。リーグ優勝か、それともチャンピオンズリーグか？ いや、どちらかを選ぶことはない」
負傷
「元気です。ひざにちょっとしたアクシデントがありましたが、しっかり取り組んで回復しました。次からはもっといい形でスタートできるようにしたいです」
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