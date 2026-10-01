ディマルコ、チャルハノール、ストーンズ：インテルの負傷者たちの状態と復帰時期は？

各国代表戦の続きが行われるのを待ちながら、そして世界各地のピッチから悪い知らせが届かないことを願いつつ、インテルは中断明けの次戦へ向けた調整を進めている。次戦ではインテルがパルマと対戦する。
そしてアッピアーノ・ジェンティーレからは、特に負傷離脱中でその一戦を目標に調整を進めている選手たちについて、前向きなニュースが届き始めている。チャルハノール、ストーンズ、ディマルコだ。
各国代表戦の続きが行われるのを待ちながら、そして世界各地のピッチから悪い知らせが届かないことを願いつつ、インテルは中断明けの次戦へ向けた調整を進めている。次戦ではインテルがパルマと対戦する。
そしてアッピアーノ・ジェンティーレからは、特に負傷離脱中でその一戦を目標に調整を進めている選手たちについて、前向きなニュースが届き始めている。チャルハノール、ストーンズ、ディマルコだ。
このトルコ人MFは、右太ももの内転筋の問題により、セリエAのウディネーゼ戦前と、チャンピオンズリーグのレアル・マドリー戦後に戦列を離れていた。クリスティアン・キヴの中盤の軸は今日、チーム全体練習の一部をこなし、パルマ戦で招集メンバーに復帰する可能性が順調に高まっている。
一方、ジョン・ストーンズの活動復帰への道のりは、依然としてかなり遅れている。イングランド代表DFは、ウディネーゼ戦の勝利した試合中に負った太ももの筋肉の負傷を受け、引き続き別メニューで単独調整を続けている。
フェデリコ・ディマルコは、抱えている膝の問題の影響により、ロベルト・マンチーニ率いるイタリア代表の招集を辞退せざるを得なかった。今日もこのサイドバックは、負荷をさらに上げないために、まずは一部をチームとともにこなし、その後は単独でトレーニングを行ったが、パルマ戦で招集される可能性はある。
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