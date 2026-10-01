ディマルコ、チャルハノール、ストーンズ：インテルの負傷者たちの状態と復帰時期は？

各国代表戦の続きが行われるのを待ちながら、そして世界各地のピッチから悪い知らせが届かないことを願いつつ、インテルは中断明けの次戦へ向けた調整を進めている。次戦ではインテルがパルマと対戦する。

そしてアッピアーノ・ジェンティーレからは、特に負傷離脱中でその一戦を目標に調整を進めている選手たちについて、前向きなニュースが届き始めている。チャルハノール、ストーンズ、ディマルコだ。