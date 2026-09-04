インテルは『グラン・ガラ・デル・カルチョ』で祝福の夜を過ごし、セリエA年間最優秀クラブ賞を正式に受賞した。個人部門の主要賞はウイングバックのフェデリコ・ディマルコが獲得し、同選手は仲間の投票によってセリエA年間最優秀選手に選ばれた。

今季のベストイレブンには、リーグ全体のスター選手たちと並んで、インテルからも多くの選手が名を連ねた。

選出された11人は、ミレ・スヴィラル、マルコ・パレストラ、アレッサンドロ・バストーニ、マヌエル・アカンジ、スコット・マクトミネイ、ルカ・モドリッチ、ハカン・チャルハノール、ニコ・パス、ラウタロ・マルティネス、ドニエル・マレンだった。







