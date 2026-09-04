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ディマルコ王！インテルのスターがセリエAの王に輝くも、契約面への懸念を認める
インテルがグラン・ガラ・デル・カルチョを席巻
インテルは『グラン・ガラ・デル・カルチョ』で祝福の夜を過ごし、セリエA年間最優秀クラブ賞を正式に受賞した。個人部門の主要賞はウイングバックのフェデリコ・ディマルコが獲得し、同選手は仲間の投票によってセリエA年間最優秀選手に選ばれた。
今季のベストイレブンには、リーグ全体のスター選手たちと並んで、インテルからも多くの選手が名を連ねた。
選出された11人は、ミレ・スヴィラル、マルコ・パレストラ、アレッサンドロ・バストーニ、マヌエル・アカンジ、スコット・マクトミネイ、ルカ・モドリッチ、ハカン・チャルハノール、ニコ・パス、ラウタロ・マルティネス、ドニエル・マレンだった。
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ディマルコとラウタロが評価をかみしめる
ディマルコはこの賞の受賞に際し、大きな感謝を表明するとともに、インテルで攻撃面の数字をさらに向上させていきたいという意欲を明かした。
「このような賞を受け取るのは特別なことだ」とディマルコは述べた。「昨季はアシスト記録を打ち立てたが、今季はさらに向上させたい」
キャプテンのラウタロ・マルティネスも、同業の選手たちから賛辞を受けた。「同僚たちから票を入れてもらえるのは、いつだって名誉なことだ」とラウタロは語った。「素晴らしいグループがあり、素晴らしいシーズンを過ごした」
チャンピオンズリーグでの痛みが飛躍の原動力となった
ディマルコは、自身の最近のキャリアの変化について、パリ・サンジェルマンに敗れたチャンピオンズリーグ決勝のつらい経験があったからだとし、その失意をモチベーションに変えたと語った。
「僕のブレイクスルーかい？ すべてはPSGに敗れたチャンピオンズリーグ決勝の後に始まった。あの敗戦が、僕たちに持てる力のすべてを出し切るよう促したんだ」とディマルコは説明した。
一方で、このウイングバックは現在の契約状況についても言及し、契約延長に向けた交渉はまだ始まっていないことを明かした。
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焦点はナポリ戦へ移る
個人として結果を残しているにもかかわらず、ディマルコは新契約をめぐるインテル首脳陣との話し合いが行われていないことに失望を認めた。
「契約延長？ 残念ながら、その件についてはまだ話していない」とディマルコは認めた。「昨季のパフォーマンスの後に実現することを期待していた」
それでも、ディマルコは目の前の国内での戦いに集中していると強調した。「今はナポリ戦に集中したい」と付け加えた。「彼ら相手には長い間勝てていない」
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