後半開始直後、マンザンビの右クロスをルーベン・バルガスが押し込み先制（46分）。11分後、マンザンビが右足で追加点。2-0とした。
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「ディフェンダーにとってはまさに悪夢」。2026年W杯の新たなスターがブンデスリーガで輝いている。
この2つの得点貢献で、20歳のマンザンビは名だたる選手たちの仲間入りを果たした。Optaによると、彼はトーマス・ミュラー（2010年、8）とキリアン・ムバッペ（2018年、4）に次いで、ワールドカップで4回の直接的な得点関与を記録した3人目のU-21選手となった。
バンクーバーでのカナダ戦でマンザンビは初先発。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦（4-1）では19分の途中出場ながら2得点を挙げ、ムラト・ヤキン監督の信頼を得た。 マンザンビは4-2-3-1の攻撃的MFで先発し、フル出場。得点とアシストだけでなく、存在感でもピッチを支配した。
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ロビン・ゴセンスがヨハン・マンザンビを称賛
ロビン・ゴセンスはマンザンビを絶賛した。 フィオレンティーナDFゴセンスはARDの解説で「マンザンビが何度も裏へ抜け出すのは出色だ。DFとしては非常に厄介」と絶賛。現在「波」に乗っており、水曜のゴールのように精度が高くないシュートでも決めるとしている。
代表15試合で6得点を挙げ、市場価値は上昇中。SCフライブルクとは2030年までの契約を結んでいる。
フライブルクは2023年初頭にジュネーブのセルヴェットU-18から獲得。2024年からトップチームに昇格し、昨季は公式戦47試合で7得点9アシストをマークした。
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トーマス・ミュラーがFCバイエルンにヨハン・マンザンビを推薦
マンザンビの才能は、リオ五輪金メダリストのトーマス・ミュラーの目にも留まった。MagentaTVの解説者はボスニア・ヘルツェゴビナ戦後、「FCバイエルンも彼を注目すべき」と語った。ボルシア・ドルトムントのマッツ・フンメルスは「BVBもね」と続けた。
ミュラーはさらに「彼には柔軟性と謙虚さがある。判断力の成熟と仕事への姿勢も素晴らしい。フライブルクで全力で戦う姿も印象的だ」と絶賛した。
その成長に伴い、バイエルンやパリ・サンジェルマン、レアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッドなど、名門クラブが関心を示していると報じられている。
当面の目標はW杯でさらに存在感を示すこと。スイスはグループ1位でラウンド16に進み、1週間休養した後、バンクーバーでグループ3位の上位チームと対戦する。