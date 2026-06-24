「ディフェンダーにとってはまさに悪夢」。2026年W杯の新たなスターがブンデスリーガで輝いている。

マンザンビの才能は、リオ五輪金メダリストのトーマス・ミュラーの目にも留まった。MagentaTVの解説者はボスニア・ヘルツェゴビナ戦後、「FCバイエルンも彼を注目すべき」と語った。ボルシア・ドルトムントのマッツ・フンメルスは「BVBもね」と続けた。

ミュラーはさらに「彼には柔軟性と謙虚さがある。判断力の成熟と仕事への姿勢も素晴らしい。フライブルクで全力で戦う姿も印象的だ」と絶賛した。

その成長に伴い、バイエルンやパリ・サンジェルマン、レアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッドなど、名門クラブが関心を示していると報じられている。

当面の目標はW杯でさらに存在感を示すこと。スイスはグループ1位でラウンド16に進み、1週間休養した後、バンクーバーでグループ3位の上位チームと対戦する。