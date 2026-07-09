ユヴェントスは、ルチアーノ・スパレッティ監督が希望するGKディブ・マルティネス獲得へ引き続き全力投球。最高経営責任者のジョヴァンニ・カルネヴァリも監督の要望実現に全力を尽くしている。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
ディブ・マルティネスはユヴェントス移籍に合意したが、アストン・ヴィラは譲歩しない。
ディブは「はい」と答えた。
24時間前に選手代理人と行われた会談は極めて有意義で、経済面も含めユヴェントスとディブ・マルティネスは合意間近だ。 ヴィラが来季CLに出場しても、ディブはCL権のないユヴェントスへの移籍に前向きだ。アルゼンチン人はクラブに魅力を感じており、移籍の準備はできている。
アストン・ヴィラは目標を下げない
現在はクラブ間の合意が不可欠だ。両クラブの要求にはまだ隔たりがあり、交渉は続いている。ユヴェントスはワールドカップ、少なくともアルゼンチンの試合が終わるやいなや、数日以内に準備を整えるため、強く働きかけている。 カルネヴァーリ氏とマッサラ氏は合意の土台を固め、選手と直接面会したうえでアストン・ヴィラを訪れ、この壁を打ち破ろうとしている。
距離
「最も手っ取り早い選択肢はググリエルモ・ヴィカリオだ。彼はトッテナムの計画から外れているため、比較的簡単に獲得できる。しかし、現時点ではユヴェントスはディブに注力しており、契約の骨子はほぼ合意に至りそうだ」。 ユヴェントスはアストン・ヴィラと再接触し、獲得の可能性と方法を模索する。ヴィラは依然として1500万ユーロを要求しており、800万ユーロでは交渉に応じない。
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