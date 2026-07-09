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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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ディブ・マルティネスはユヴェントス移籍に合意したが、アストン・ヴィラは譲歩しない。

ユヴェントス
エミリアーノ・マルティネス
移籍情報

ゴールキーパーはカルネヴァリ氏とマッサラオ氏にとって最優先の補強候補であり、両氏は選手側関係者と有意義な会談を行った。

ユヴェントスはルチアーノスパレッティ監督が希望するGKディブ・マルティネス獲得へ引き続き全力投球最高経営責任者のジョヴァンニ・カルネヴァリも監督の要望実現に全力を尽くしている。



  • ディブは「はい」と答えた。

    24時間前に選手代理人と行われた会談は極めて有意義で経済面も含めユヴェントスとディブ・マルティネスは合意間近だ。 ヴィラが来季CLに出場しても、ディブはCL権のないユヴェントスへの移籍に前向きだ。アルゼンチン人はクラブに魅力を感じており、移籍の準備はできている。




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  • アストン・ヴィラは目標を下げない

    現在はクラブ間の合意が不可欠だ。両クラブの要求にはまだ隔たりがあり、交渉は続いている。ユヴェントスはワールドカップ、少なくともアルゼンチンの試合が終わるやいなや、数日以内に準備を整えるため、強く働きかけている。 カルネヴァーリ氏とマッサラ氏は合意の土台を固め、選手と直接面会したうえでアストン・ヴィラを訪れこの壁を打ち破ろうとしている。

  • 距離

    「最も手っ取り早い選択肢はググリエルモ・ヴィカリオだ。彼はトッテナムの計画から外れているため比較的簡単に獲得できる。しかし、現時点ではユヴェントスはディブに注力しており、契約の骨子はほぼ合意に至りそうだ」。 ユヴェントスはアストン・ヴィラと再接触し、獲得の可能性と方法を模索する。ヴィラは依然として1500万ユーロを要求しており、800万ユーロでは交渉に応じない。



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