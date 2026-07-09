ディブ・マルティネスはユヴェントス移籍に合意したが、アストン・ヴィラは譲歩しない。

「最も手っ取り早い選択肢はググリエルモ・ヴィカリオだ。彼はトッテナムの計画から外れているため、比較的簡単に獲得できる。しかし、現時点ではユヴェントスはディブに注力しており、契約の骨子はほぼ合意に至りそうだ」。 ユヴェントスはアストン・ヴィラと再接触し、獲得の可能性と方法を模索する。ヴィラは依然として1500万ユーロを要求しており、800万ユーロでは交渉に応じない。







