パルマは、エミリアーノ・マルティネスのユヴェントス移籍交渉を注視している。交渉介入のためではなく、この件がパルマの移籍市場に与える影響を懸念しているためだ。日本のGK鈴木錫が関与する可能性があるからだ。
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ディブ・マルティネスはユヴェントスへ？ アストン・ヴィラは身を守り、パルマの鈴木選手に注目。
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怪我をしていないときは、鈴木はトップクラスの活躍を見せた。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アストン・ヴィラはディブ・マルティネスがユヴェントスへ移籍した場合の代替候補に鈴木をリストアップしている。マンチェスター・シティのジェームズ・トラフォードもそのリストに含まれる。
ディブ対ユヴェントス、現状
アストン・ヴィラはマルティネスとの契約解除に踏み切る方針だ。両クラブは合意に向けて交渉中。 ヴィラは移籍金を約1500万ユーロと設定。一方、ユヴェントスは代理人の仲介も得て1000万ユーロ以下での合意を目指す。
評価額には隔たりがあるものの、差は大きくない。ユヴェントスは早期合意を目指している。
一方、ユヴェントスを退団するミケーレ・ディ・グレゴリオには、カリアリのエリア・カプリレの代役として、ヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督率いるベシクタシュが興味を示している。