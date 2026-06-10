アストン・ヴィラはマルティネスとの契約解除に踏み切る方針だ。両クラブは合意に向けて交渉中。 ヴィラは移籍金を約1500万ユーロと設定。一方、ユヴェントスは代理人の仲介も得て1000万ユーロ以下での合意を目指す。

評価額には隔たりがあるものの、差は大きくない。ユヴェントスは早期合意を目指している。





一方、ユヴェントスを退団するミケーレ・ディ・グレゴリオには、カリアリのエリア・カプリレの代役として、ヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督率いるベシクタシュが興味を示している。