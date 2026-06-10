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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gabriele Stragapede

翻訳者：

ディブ・マルティネスはユヴェントスへの移籍を決意。残るは契約成立の条件とアストン・ヴィラの評価額。

移籍情報
エミリアーノ・マルティネス
ユヴェントス
アストン・ヴィラ

ルチアーノ・スパレッティに新たなエースをもたらす可能性のある交渉の現状は？

ユヴェントスはエミリアーノ・マルティネスを次期正GKに指名した。 クラブは交渉を加速させ、ルチアーノ・スパレッティ監督が求める高い技術、経験、リーダーシップを備えた正守護神をイタリアに迎える準備は整っている。

すでに選手側とは条件で合意しており、残るは保有権を持つアストン・ヴィラとの交渉だけだ。

合意の最後の障害は移籍金の額で、これが交渉の鍵となっている。

  • ディブ・マルティネスがユヴェントスを選んだ

    ファブリツィオ・ロマーノのイタリア語YouTubeチャンネル最新動画でマッテオ・モレット記者が伝えたところによると、ディブ・マルティネスとユヴェントスは実質合意に達している。アルゼンチン代表としてW杯に出場する彼の代理人とクラブが調整中の契約には、細かなボーナス条項が残るのみだ。

    マルティネスはユヴェントスへの移籍を希望し、3年契約で基本合意に達している。

    次はアストン・ヴィラとの交渉へ。同クラブの正GKに対する評価を基に話し合いが始まる。

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  • 完了までに何が足りないのか

    モレット氏によると、アストン・ヴィラマルティネスとの別れを決断した。長年の共闘を経て、放出が検討されている。

    現在、両クラブは合意形成に向けて交渉中だ。 ヴィラ移籍金を1500万ユーロと設定。一方、ユヴェントスは代理人を通じて1000万ユーロ以下での合意を目指す。

    評価額には隔たりがあるものの、差は小さい。ユヴェントスは早期合意を目指している。