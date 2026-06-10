ユヴェントスはエミリアーノ・マルティネスを次期正GKに指名した。 クラブは交渉を加速させ、ルチアーノ・スパレッティ監督が求める高い技術、経験、リーダーシップを備えた正守護神をイタリアに迎える準備は整っている。

すでに選手側とは条件で合意しており、残るは保有権を持つアストン・ヴィラとの交渉だけだ。

合意の最後の障害は移籍金の額で、これが交渉の鍵となっている。