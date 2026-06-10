ユヴェントスはエミリアーノ・マルティネスを次期正GKに指名した。 クラブは交渉を加速させ、ルチアーノ・スパレッティ監督が求める高い技術、経験、リーダーシップを備えた正守護神をイタリアに迎える準備は整っている。
すでに選手側とは条件で合意しており、残るは保有権を持つアストン・ヴィラとの交渉だけだ。
合意の最後の障害は移籍金の額で、これが交渉の鍵となっている。
ユヴェントスはエミリアーノ・マルティネスを次期正GKに指名した。 クラブは交渉を加速させ、ルチアーノ・スパレッティ監督が求める高い技術、経験、リーダーシップを備えた正守護神をイタリアに迎える準備は整っている。
すでに選手側とは条件で合意しており、残るは保有権を持つアストン・ヴィラとの交渉だけだ。
合意の最後の障害は移籍金の額で、これが交渉の鍵となっている。
ファブリツィオ・ロマーノのイタリア語YouTubeチャンネル最新動画でマッテオ・モレット記者が伝えたところによると、ディブ・マルティネスとユヴェントスは実質合意に達している。アルゼンチン代表としてW杯に出場する彼の代理人とクラブが調整中の契約には、細かなボーナス条項が残るのみだ。
マルティネスはユヴェントスへの移籍を希望し、3年契約で基本合意に達している。
次はアストン・ヴィラとの交渉へ。同クラブの正GKに対する評価を基に話し合いが始まる。
モレット氏によると、アストン・ヴィラはマルティネスとの別れを決断した。長年の共闘を経て、放出が検討されている。
現在、両クラブは合意形成に向けて交渉中だ。 ヴィラは移籍金を約1500万ユーロと設定。一方、ユヴェントスは代理人を通じて1000万ユーロ以下での合意を目指す。
評価額には隔たりがあるものの、差は小さい。ユヴェントスは早期合意を目指している。