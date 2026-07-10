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Adhe Makayasa

翻訳者：

ディディエ・デシャン監督は、モロッコ戦でFWキリアン・ムバッペを交代させた理由を説明し、負傷の懸念を認めた。

キリアン・エンバペ
ディディエ・デシャン
フランス 対 モロッコ
フランス
モロッコ
ワールドカップ

フランス代表のディディエ・デシャン監督は、ワールドカップ準々決勝モロッコ戦で終盤に途中交代したキャプテン、キリアン・ムバッペの負傷について言及した。レアル・マドリード所属のフォワードは足首を痛め、準決勝を控えコーチ陣が慎重にコンディションを管理している。

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    「レ・ブルー」が勝ち抜きを決めた

    フランスはボストンでモロッコを2－0で破り、ワールドカップ準決勝進出を決めた。 前半はムバッペのPKをブヌーがセーブし、フランスは苦戦。しかし60分と77分にムバッペとデンベレがそれぞれ得点。ただ、77分にムバッペが右足首に氷を巻いて退場し、不安を残した。

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    デシャン監督が終盤の選手交代について説明する

    試合後の会見でデシャン監督は、主将の体調と終盤の交代理由を説明。エースFWが足首に軽度の痛みがあったと認め、ベンチメンバーの即戦力ぶりを称えた。

    2018年優勝監督はM6にこう語った。「キリアンは足首に軽い痛みがあった。マヌ［コネ］は膝の打撲とこむら返り。だがウォーレン［ザイール＝エメリー］は投入直後に大きなインパクトを残した。 全員が準備万端で、出場しない選手もチームを支えている」

    勝利については「3大会連続の準決勝進出は素晴らしい成果だ。今日はPKを外し、決定機も活かせず苦しかったが、キリアンがゴールで救ってくれた」と語った。 我々は目標どおりの場所にいる。回復に努め、金曜日に決まるスペインまたはベルギーを分析する。」

  • フランス人監督が選手たちの感情表現を称賛

    3大会連続でベスト4進出したことについて、デシャン監督は「フランス国民にとってこれほど特別で感動的な瞬間はない」と語った。また、大会の最終目標を達成するにはチーム全体が集中力を保つことが極めて重要だと強調した。

    元守備的MFの同監督はこう続けた。「それがスポーツ、サッカーの素晴らしさだ。我々は感動を生み、分かち合う。ここでも『バブル』の中にいるが、フランスでは大きな熱狂が起きているだろう。選手たちはできる限り進む義務がある。これは重要な一歩。我々は再びベスト4に入った。」

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  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    優勝候補が準決勝に向けて準備を進める

    フランス代表は、火曜日にダラスで行われる準決勝に集中している。相手はスペイン対ベルギーの勝者だ。ムバッペの負傷は軽微で、6連勝した「レ・ブルー」の勝利を喜び飛び跳ねる姿も見られた。16得点を挙げ大会最多得点チームであるフランスは、依然として優勝候補筆頭だ。

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