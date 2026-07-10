試合後の会見でデシャン監督は、主将の体調と終盤の交代理由を説明。エースFWが足首に軽度の痛みがあったと認め、ベンチメンバーの即戦力ぶりを称えた。

2018年優勝監督はM6にこう語った。「キリアンは足首に軽い痛みがあった。マヌ［コネ］は膝の打撲とこむら返り。だがウォーレン［ザイール＝エメリー］は投入直後に大きなインパクトを残した。 全員が準備万端で、出場しない選手もチームを支えている」

勝利については「3大会連続の準決勝進出は素晴らしい成果だ。今日はPKを外し、決定機も活かせず苦しかったが、キリアンがゴールで救ってくれた」と語った。 我々は目標どおりの場所にいる。回復に努め、金曜日に決まるスペインまたはベルギーを分析する。」