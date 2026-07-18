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ディディエ・デシャン監督は、フランス代表がイングランドとの3位決定戦を望んでいないと認めた。
デシャン監督、モチベーションの低さを認める
このベテラン指揮官は試合前最後の会見で、3年連続での決勝進出を逃しチームが落ち込んでいると率直に語った。 トーマス・トゥヘル率いる「スリー・ライオンズ」との一戦は、欧州の強豪同士の対決として注目される。フランスは1958年と1986年に3位、1982年に4位、イングランドは1990年と2018年に4位となったが、3位は獲得していない。 ――57歳のデシャン監督は、多くの人が国際サッカー界で最も無意味な試合だと見なしているこの一戦に対し、両チームの選手たちがモチベーションを見出せずにいると示唆した。
マイアミで取材に応じたデシャン監督は、試合の重要性は下がってもプロとしての責任は果たすと強調した。「私はこの試合に義務がある。親善試合ではない。3位決定戦だ。 選手、スタッフ、そして私にはこの最後の目標を達成する義務がある。決勝ほど重要ではない。イングランドも我々もこの試合を望んでいないが、ここにいる」とデシャン監督は語った。
- AFP
フランス代表ユニフォームへの責任
スペインに0－2で敗れた後、3位決定戦への盛り上がりは小さい。しかしデシャン監督は選手たちにプロ意識を保ち、国の伝統を尊重するよう求めた。 両国がワールドカップで対戦するのは4度目。目標は3位入賞だ。過去の対戦では1966年と1982年のグループステージでイングランドが勝ち、2022年の準々決勝ではフランスが勝った。
デシャン監督は、代表ユニフォームを着る責任の重さを強調し、「3位という目標に集中し、この最終目標を達成しなければならない。このユニフォームを着ている以上、私たちにはその義務がある。頭ではこれが最後の試合だと分かっている。誰にも泣いてほしくない。終わりは近いけれど、人生は続いていく」と語った。
コナテは、勝利での別れを最優先している。
レアル・マドリードが今夏加入させたDFイブラヒマ・コナテは、準決勝敗退でチームが落ち込んでいると語った。 それでも選手たちは、イングランド戦をデシャン監督への感謝を伝える最後の機会と位置づけている。コナテは今大会で14分しか出場しておらず、グループステージ最終戦のノルウェー戦（4-1）で途中出場しただけだが、その思いは同じだ。
コナテはチームの現状を率直に語った上で、退任する監督に敬意を表し、結果を出すために戦うと強調した。「誰もこの3位決定戦に出場したくはなかったが、選択の余地はない。 監督に恩返ししたい」とコナテは語った。「監督はフランス代表に多大な貢献をした。感謝を込めて、この試合に勝ち、銅メダルを手に入れたい」
- AFP
伝説の監督が残した遺産
2026年W杯最終戦を控えるフランス代表。2012年夏からチームを率いるデシャン監督への注目が高まっている。 彼はチームを安定的に導き、2018年大会で2度目の優勝を実現。2022年大会決勝、ユーロ2016決勝、そして2020-2021ネーションズリーグ制覇も果たした。 マイアミでの一戦は、フランスが世界サッカー界で圧倒的な存在となった物語の最終章となる。たとえそれが、監督や選手たちが当初思い描いていた別れの舞台ではないとしても。
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