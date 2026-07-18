ディディエ・デシャン監督は、フランス代表がイングランドとの3位決定戦を望んでいないと認めた。

このベテラン指揮官は試合前最後の会見で、3年連続での決勝進出を逃しチームが落ち込んでいると率直に語った。 トーマス・トゥヘル率いる「スリー・ライオンズ」との一戦は、欧州の強豪同士の対決として注目される。フランスは1958年と1986年に3位、1982年に4位、イングランドは1990年と2018年に4位となったが、3位は獲得していない。 ――57歳のデシャン監督は、多くの人が国際サッカー界で最も無意味な試合だと見なしているこの一戦に対し、両チームの選手たちがモチベーションを見出せずにいると示唆した。

マイアミで取材に応じたデシャン監督は、試合の重要性は下がってもプロとしての責任は果たすと強調した。「私はこの試合に義務がある。親善試合ではない。3位決定戦だ。 選手、スタッフ、そして私にはこの最後の目標を達成する義務がある。決勝ほど重要ではない。イングランドも我々もこの試合を望んでいないが、ここにいる」とデシャン監督は語った。